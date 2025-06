PlayStation 5: Gleich 9 neue Spiele diese Woche – das größte Highlight gibt es am Donnerstag

Nach exklusiven Spielen dürstet es den einen oder anderen PlayStation 5-Fan in diesen Tagen, denn bislang mag 2025 auf dieser Seite nicht unbedingt glänzen. In der neuen Woche nimmt die Wartezeit aber ein Ende, denn eine wirklich große Neuveröffentlichung steht der Sony-Konsole ins Haus.

Neben dem Exklusiv-Titel könnt ihr euch aber auch noch auf andere spannende Releases freuen. So gibt es etwa ein Wiedersehen mit einem alten Klassiker und ein Spiel, das zwar Ruffy im Namen trägt, aber eigentlich gar nichts mit dem One Piece-Protagonisten zu tun hat.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in Kalenderwoche 26

Genauer gesagt könnt ihr euch auf fast zwei Hände voll an neuen Spielen auf der PlayStation 5 in der Kalenderwoche 26 freuen. Noch spezifischer: Es sind neun Games, die zwischen dem 23. und 29. Juni 2025 das Licht der Welt erblicken. Darunter ein ganz großer Name, den ihr kaum verpassen könnt.

Neben kompletten Neuveröffentlichungen gibt es auch den einen oder anderen DLC. So erfreut ihr euch in Warhammer 40.000: Darktide an einer neuen Klasse, während in Fatal Fury: City of the Wolves endlich Andy Bogard hinzugefügt wird. Und bei Warframe öffnet sich mit Isleweaver das nächste Kapitel. Im Folgenden findet ihr erst einmal aber alle neuen Spiele, die demnächst auf der PlayStation 5 erhältlich sind.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 24. Juni 2025:

How 2 Escape: Lost Submarine

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 25. Juni 2025:

I Am Your Beast

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 26. Juni 2025:

Death Stranding 2: On the Beach

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Ruffy and the Riverside

Against the Storm

My Cozy Room

Stasis

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 27. Juni 2025:

Antro

Dieses Highlight könnt ihr nicht verpassen

Die größte Aufmerksamkeit in der aktuellen Woche gilt dem Release von Death Stranding 2: On the Beach, welches erst einmal nur exklusiv auf der PlayStation 5 spielbar ist. Falls ihr die Digital Deluxe Edition vorbestellt habt, könnt ihr sogar bereits am 24. Juni mit dem nächsten Spiel aus der Feder von Hideo Kojima loslegen. Für alle anderen startet die Reise dann am 26. Juni.

Und was erwartet euch? In erster Linie natürlich dem Namen gerecht eine Fortsetzung, die an die Geschichte des Vorgängers anknüpft. Allerdings verlasst ihr mit Protagonist Sam, abermals gespielt von US-Schauspieler Norman Reedus, dieses Mal die postapokalyptische USA und seid überwiegend in Mexiko und Australien unterwegs.

Im Trailer seht ihr mehr zum neuen Kojima-Game:

Spielerisch bleibt sich der Titel treu, sprich ihr transportiert Pakete und andere Gegenstände von A nach B, helft beim Wiederaufbau der Menschheit und erlebt eine wilde, wie komplexe Geschichte. Das Motto lautet gemäß Kojima Productions: „Hätten wir Kontakt aufnehmen sollen?“

Ob Death Stranding 2: On the Beach an die Stärken des Vorgängers anknüpfen kann, verraten wir euch übrigens am Montag, dem 23. Juni, in unserem Test. Derweil findet ihr hier alle Informationen, die ihr zum Death Stranding-Sequel wissen müsst.

Quelle: Releases.com, YouTube / PlayStation