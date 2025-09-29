PlayStation 5: Gratis-Download für übersehenes Juwel aus 2022 jetzt verfügbar – „hat mich positiv überrascht“

So wie die Jahre gefühlt immer schneller ins Land ziehen, so rauscht auch eine Videospielveröffentlichung nach der anderen nur so an uns vorbei als wäre es ein regelrechter Release-Speedrun. Kein Wunder also, dass viele von uns ein fast übersehenes Juwel aus 2022 nicht auf dem Schirm hatten. Grund genug, es mit einem Gratis-Download für die PlayStation 5 zumindest jetzt eines Blickes zu würdigen.

Dieser rückt die unterschätzte, aber nicht minder unterhaltsame Perle nun in das wohlverdiente Rampenlicht und motiviert uns dazu eben jener, mithilfe der nicht existierenden Einstiegshürde in Form eines Preisschilds, endlich eine Chance zu geben. Denn was gibt es Schöneres als von einem Titel, dessen Namen man bislang womöglich nicht einmal kannte, auch noch äußerst positiv überrascht zu werden? Nur wenig, finden auch Fans.

PlayStation 5: Dieser Gratis-Download macht Lust auf mehr – dafür sprechen auch die Steam-Reviews

Besagter Vertreter hört auf den Namen Islets und erschien, wie bereits erwähnt, schon vor etwa drei Jahren. Er schlägt in die Kerbe der Metroidvanias und erfreut sich auf Steam äußerster Beliebtheit, ist auch hier von einem wahrhaftigen „Juwel“ die Rede, welches seine Spielerinnen und Spieler auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer „positiv überrascht“, wie es in den Bewertungen heißt. Nun dürfen wir dank einer kostenlosen Demoversion auch auf der PlayStation 5 in Islets reinschnuppern und euch von diesem überzeugen lassen, ohne auch nur einen Cent zu löhnen.

Entwickelt von Kyle Thompson, nimmt euch Islets auf ein Abenteuer hoch über den Wolken, denn ihr brecht auf zu einer fragmentierten Welt und helft dem bezaubernden Iko dabei, sich den Weg über wunderschöne, handgezeichnete Inseln zu bahnen. Dabei stößt ihr auf allerhand übermächtige, monströse Gegner und einen eher skurril wirkenden Cast an Charakteren, die sich in Briefen an euch wenden.

Iko selbst ist ein aufstrebender, hoffnungsvoller Krieger, der die Welt zu Land und zu Luft erkundet – stets mit dem Ziel vor Augen, die magischen, schwebenden Inseln, die Islets ihren Namen geben, wieder zu vereinen. Mit seinem klapprigen Luftschiff reist er von Eiland zu Eiland, um deren Magnetkerne zu entzünden und die Gegner zu bekämpfen, die es sich auf dem Archipel gemütlich gemacht haben. Dabei ist Islets mehr als ein bloßes, kampfbetontes Metroidvania – es geht vor allem darum, Inseln wie Freunde zusammenzuführen und jeden noch so kleinen Winkel der wundersamen Welt zu erkunden, die mit Herausforderungen an jeder Ecke auf euch wartet.

Epische Bosskämpfe, knifflige Rätsel, ein motivierendes Upgrade-System, eine Vielzahl an charmanten Charakteren sowie eine visuell wunderschön anzusehende, handgemalte Spielwelt sorgen dafür, dass sich der Titel nicht nur auf Steam, sondern auch im PlayStation Store über eine starke Bewertung freuen darf. Traut ihr dieser nicht, könnt ihr dem Titel zumindest jetzt kostenlos eine Chance geben. Und seid ihr auch noch obendrein ein Mitglied bei PlayStation Plus, schnappt ihr euch neben den kostenlosen Spielen den Titel jetzt mit einem Rabatt von satten 20 Prozent.

