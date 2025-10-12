PlayStation 5: Neues Gratis-Games erobert Shooter-Fans im Sturm – „einfach nur Wow!“

Schießen, springen, schön das Magazin auf den Gegner entleeren – all dem werden sich First-Person-Freunde mit Vorliebe für atemlose Action jetzt in Battlefield 6 hingeben. Aber bleiben da Shooter-Lieberhaber*innen, denen ein realitätsnahes Kriegsszenario graust, auf der Strecke? Ach, i wo!

Wer auf dem PC spielt, weiß schon seit dem 18. August dieses Jahres: Der Roguelite-Ego-Shooter Voidbreaker (stilisierte Schreibweise: VOID/BREAKER) von Entwicklungsstudio Stubby Games (The Entropy Centre) hat sich seinen Platz in der FPS-Community errungen. Das bezeugt eine durchschnittlich sehr positive Steam-Bewertung, vergeben von fast 1.500 Spielenden (Stand: 9. Oktober). Eine kleine Shooter-Sensation, die jetzt auch auf der PlayStation 5 über euch hereinbricht.

Shooter-Geheimtipp VOID/BREAKER erscheint mit Gratis-Download auf PS5

„Ich habe die Demo ausprobiert – einfach nur Wow!“, ist eine begeisterte Wortmeldung, „Ich liebe es“ ist eine andere. Aber man sieht nicht nur an den Twitter-Kommentaren, dass die am 7. Oktober herausgegebene Demo zu Voidbreaker für die PlayStation 5 überzeugt – auch die Zahlen im PS Store sprechen eine eindeutige Sprache. Das belegt eine 4,3 von 5-Sterne-Bewertung im Durchschnitt, vergeben von immerhin rund 110 Spielenden. Sprich: Dieser Roguelite-Ego-Shooter ruft vielleicht nicht die allergrößten Spieler*innenzahlen auf – doch wer reingefunden hat, scheint wie euphorisiert.

Im Trailer zu Voidbreaker steppt der Bär:

Wem schon die Kinnlade bei obigem, verdammt stylischen Trailer herunterklappt, darf beim nächsten Satz vermutlich ihren beziehungsweise seinen Kiefer vom Boden aufsammeln: Was hinter dem kernigen Shooter steht, mit seinen klaren geometrischen Sci-Fi-Welten, akzentuiert mit Neon-artigen Lichtern, ist kein finanzstarkes Studio – nein, das ist „ein Soloprojekt des Entwicklers Daniel Stubbington„, wie es in der Steam-Beschreibung heißt. Mit Voidbreaker schöpft der aus Großbritannien stammende Kreative aus seiner Vorliebe für Ego-Shooter-Gameplay und Roguelites – und ihr legt jetzt komplett kostenlos los.

Erzählerisch eingebettet ist das Shooter-Game Voidbreaker in einer Und täglich grüßt das Murmeltier-artigen Endlosschleife. Genauer gesagt: Als Spieler*in findet ihr euch nicht nur einer feindseligen Super-KI gegenüber, sondern seid in einem scheinbar endlosen Kreislauf gefangen aus Kämpfen und Sterben, Kämpfen und danach Sterben … und immer so weiter. Wollt ihr aus dieser Möbiusschleife entkommen, braucht es pure Schnelligkeit und Perfektion in den Feuergefechten.

Das spielerisch wertvolle – und damit schließt sich irgendwie der Kreis zu Battlefield 6: Auch die Umgebungen in Voidbreakers sind zerstörbar. Das heißt, anstatt tumb das Zielkreuz auf eure Feinde auszurichten, ergibt es spielerisch Sinn, manchmal einfach Bestandteile der Architektur auf euer Widersacher niederregnen zu lassen. Wen das nicht an ihre oder seine PlayStation 5 lockt, wird vielleicht mit einem anderen Shooter-Release glücklich.

Quellen: Twitter / @Genie_93, @coldfries_69, PlayStation Store / PLAYSTACK LIMITED, YouTube / @PlayStation