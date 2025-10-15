Playstation 5: Gratis-Update für eines der besten Spiele des Jahres bringt neue Inhalte

Schon im April waren sich viele einig und jetzt, wo sich das Jahr dem Ende zuneigt, wird es nur noch konkreter: Clair Obscur: Expedition 33 könnte sich überraschend zum Spiel des Jahres aufschwingen. Fans können sich schon mal auf neue Inhalte zum innovativen Rollenspiel freuen.

Für dieses soll nämlich ein kostenloses Update vor der Tür stehen, an dem das Entwicklungsteam derzeit noch mit Hochdruck arbeitet. Einen Meilenstein feiert das französische Entwicklerstudio Sandfall Interactive jetzt schon.

Clair Obscur: Expedition 33 hat sich 5 Millionen Mal verkauft

Seit der Veröffentlichung hat sich Clair Obscur: Expedition 33 plattformübergreifen über fünf Millionen Mal verkauft. Beeindruckend ist auch, dass sich der Soundtrack in neun Ländern an die Spitze der iTunes Top 100 katapultiert hat. „Wir haben jahrelang an unserem Herzensprojekt gearbeitet“, erzählt Creative Director Guillaume Broche. „Zu sehen, dass es weltweit so viele Menschen berührt hat, ist einfach wundervoll und zugleich überwältigend.“

Das kommende Update soll ein Zeichen des Dankes an alle Fans sein. Es beinhaltet unter anderem eine komplett neue Region, in die die Mitglieder der Expedition 33 geführt werden, wo sie unbekannte Gegner besiegen müssen und neue Geheimnisse entdecken. Außerdem gibt es weitere, herausfordernde Bosskämpfe für das Late Game. Als besondere Goodies bekommen alle spielbaren Charaktere neue Kostüme.

Lesetipp: Die 4P-Topliste: Die wichtigsten Rollenspiele des Jahres

„Wir sind unseren Fans unglaublich dankbar“, so Broche weiter: „Für ihre Liebe zur von uns geschaffenen Welt, für all die geteilten Fan-Artworks und Musik-Cover, für ihre kreativen Baguette-Cosplays auf Conventions und für ihre großartige Unterstützung.“ Gleichzeitig bittet er aber noch um Geduld, solange das Team von Sandfall noch am Update zu Clair Obscur: Expedition 33 arbeitet.

Wer also Interesse daran hat, noch einmal neu in eines der besten Spiele des Jahres einzutauchen, sollte die Social Media-Kanäle von Sandfall Interactive im Auge behalten. Und wer sich noch nicht in das Rollenspiel gewagt hat, kann in unserem Test zu Clair Obscur: Expedition 33 nachlesen, was das Game so besonders macht.

Quelle: Pressemitteilung