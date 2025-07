PlayStation 5: Ultimativer Release der preisgekrönten Reihe steht kurz bevor – mit unschönem Haken

Schnell! Welche Gaming-Reihe steht für ausgeklügeltes Storytelling, eingewickelt in starke Freundschaften, und vielleicht noch stärkere, übernatürliche Phänomene wie Zeitreise und Telepathie? Richtig, mit Life is Strange hat das in Frankreich ansässige Entwicklungsstudio Don’t Nod Entertainment seinerzeit einen veritablen Story-Klassiker abgeliefert – dem nicht nur Prequel, Spin-off und Fortsetzung nachfolgen sollten, sondern auch Comics oder Romane.

Jetzt wurde ein weiterer, großer Release für die PlayStation 5 angekündigt. Am 15. Juli gab Square Enix über seinen offiziellen Twitter-Account den baldigen Release bekannt von: der Life is Strange Collection. Dabei dürfte es sich sozusagen um das Rundum-sorglos-Paket für Story-begeisterte Spieler*innen handeln – doch was genau steckt in dieser Spielesammlung eigentlich genau?

Life is Strange Collection für die PlayStation 5 angekündigt

Auch ein Erscheinungstermin zur Life is Strange Collection für eure PlayStation 5 wurde bereits in Stein gemeißelt: Am 2. Oktober, also einen Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit, wird die Gesamtsammlung zu den starken Story-Spielen aufschlagen. Im Lieferumfang enthalten sind laut Produktbeschreibung nicht nur die fünf Hauptspiele der Reihe, sondern auch alle DLCs.

Offizielle Bekanntmachung von Square Enix:

Die Hauptreihe setzt sich natürlich zusammen aus dem Original Life is Strange, der Vorgeschichte Before the Storm, das mit neuem Protagonisten-Duo erzählende Life is Strange 2 – und die beiden von Deck Nine Games entwickelten Titel True Colors und Double Exposure. Erfreulich für Freund*innen physischer Datenträger: Das Set wird auch in verpackter Form mit Silberscheibe in den Handel kommen. Allerdings der Haken für Purist*innen: Ausschließlich die Spiele True Colors und Double Exposure werden sich auf der Disc befinden, die übrigen Titel werdet ihr mithilfe eines beigelegten Codes online freischalten müssen.

Wichtiger Hinweis: Das Original-Spiel und Before the Storm werden als aufgehübschte Remastered enthalten sein. Kostenpunkt für den mit „über 100 Auszeichnungen“ behangene Fünfteiler samt Zusatzinhalten, belaufen sich laut Online-Shop von Square Enix auf nicht ganz 70 Euro. Die Spieleserie konnte übrigens über die Jahre tatsächlich unzählige Branchenpreise abräumen, allen voran den prestigeträchtigen BAFTA Award für den Serieneinstand, oder zuletzt einen Preis für Social Impact bei den Game Developers Choice Awards für Double Exposure.

Lesetipp: Konnte Double Exposure in unserem Test überzeugen?

Unsichere Zukunft für die prämierten Story-Spiele

Trotz Branchenpreis-Dusche, sieht die Zukunft der Story-Blockbuster nicht unbedingt rosig aus – zumindest als Videospiel. Entwicklungsstudio Deck Nine litt zuletzt wiederholt unter Entlassungswellen, der neueste Teil Double Exposure war unter finanziellen Gesichtspunkten desaströs. Vor diesem Hintergrund werden es sich die Entscheidungsträger*innen bei Square Enix doppelt und dreifach überlegen, ob ein neues Spiel so bald nachrückt.

Wenigstens bietet die jetzt angekündigt Collection für Konsoleros die ultimative Gelegenheit, sich die Coming-of-Age-Geschichten mit Max Caulfield, Chloe Price & Konsorten ins Regal zu stellen. Hingegen in anderen Darreichungsformen als Videospielen, werden ganz aktuell neue Life is Strange-Geschichten erzählt – erst im Juni wurde beispielsweise die Graphic Novel Life is Strange: Vergissmeinnicht veröffentlicht, welche die Geschichte von True Colors weiterspinnt.

Aber auch beim ursprünglichen Entwickler Don’t Nod wurde mit Lost Records: Bloom & Rage das nostalgisch-melancholische Story-Spiel wieder groß herausgebracht.

Quellen: Twitter / @SquareEnix, YouTube / @bafta, Twitter / @DeckNineGames