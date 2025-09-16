PlayStation 5: Heimliche Preiserhöhung – Hier sollten Spieler jetzt ganz genau hinschauen

Wir leben in einer Zeit, in der Konsolen über ihren Lebenszyklus nicht wie sonst günstiger, sondern teurer werden. Nun gibt es bereits die nächste Preiserhöhung für die PlayStation 5, wobei diese von Sony heimlich und indirekt durchgeführt wird.

Denn ganz offiziell steigt der Preis nicht, sondern bleibt bei dem im April 2025 eingeführten 499,99 Euro für die Digital Edition der aktuellen Konsolengeneration. Doch wer einfach zugreift, zahlt indirekt dennoch mehr für weniger Technik. Der Grund? Eine kleine Änderung, die ihr zum Glück aber schnell erkennen könnt.

PlayStation 5: Darum kostet die Konsole jetzt technisch mehr

Wie schon Anfang September vom bekannten Insider billbil-kun berichtet, hat Sony bei der Digital Edition der PlayStation 5 kurzerhand den Speicherplatz gekürzt. Habt ihr bislang für 499,99 Euro eine Konsole mit 1 Terabyte Speicherplatz erhalten, sind es fortan nur noch 825 Gigabyte – die intern verbaute SSD fällt demnach beim neuen Modell ordentlich kleiner aus.

Vermutlich versucht Sony an dieser Stelle Kosten in der Produktion zu sparen, um einer direkten Preiserhöhung zu entgehen. Als Kund*in zahlt ihr aber somit trotzdem mehr, auch wenn sich der Preis auf der Rechnung erst einmal nicht ändert. Das könnte aber eventuell in Zukunft trotzdem noch drohen.

Schon jetzt wird das neue Modell der PlayStation 5 Digital Edition angeboten. Erkennen könnt ihr es an der Modellnummer: Die 825 GB-Variante erscheint als CFI-2116. Alternativ seht ihr ebenso auf dem Verpackungskarton den Hinweis, dass ihr eine Konsole mit nur 825 Gigabyte Speicher erwerbt, wie ein Foto von billbil-kun zeigt.

Seit Samstag erhältlich

Kommuniziert hat Sony die Änderung übrigens nicht im Vorfeld, sondern schlicht einfach durchgeführt. Seit Samstag, dem 13. September, ist die reduzierte PS5-Variante erhältlich. Nur die wenigsten dürften dies überhaupt mitbekommen haben, ähnlich wie, wenn auf einmal die Tafel Schokolade nur noch 90 statt 100 Gramm umfasst.

Falls ihr derzeit überlegt, euch eine PlayStation 5 in der Slim-Variante zuzulegen, solltet ihr demnach bei der Digital Edition ganz genau hinschauen. Die Version mit dem abnehmbaren Laufwerk gibt es derzeit weiterhin mit 1 Terabyte Speicher. Zuletzt hat Sony derweil in den USA die Preise für die PlayStation 5-Konsolen angehoben.

