PlayStation 5: Hit-Spiel erobert kurz nach Release Platz 1 – „Bester Shooter seit Jahren“

Wer bislang noch Zweifel daran hegte, dass die Borderlands-Reihe mit ihrem vierten Hauptteil von Developer Gearbox und Publisher 2K die Looter-Shooter-Erfolgsgeschichte fortsetzt, wird mit den neuesten Verkaufszahlen eines Besseren belehrt. Denn wie das auf Bücher, Filme und eben auch Games spezialisierte Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am 18. September verkündet hat, führt Borderlands 4 die deutschen Verkaufscharts an – und zwar plattformübergreifend.

„In den offiziellen deutschen Games-Charts sind […] die Spitzenposition auf PS5, Xbox Series und im plattformübergreifenden Ranking drin“, heißt es im dazugehörigen Instagram-Posting. Somit verdrängt der Ego-Shooter-Chartbreaker also jenes Action-Adventure aus der Vorwoche von der Spitzenplatzierung, welches bei Survival-Horror-Fans warme Gefühle auslöst.

Borderlands 4 auf der Spitzenposition – egal, auf welcher Plattform

In der vergangenen Woche hatte sich also die Death Space-artige Gruselei von Bloober Team (The Medium, Layers of Fear) auf Platz 1 der PlayStation 5-Verkaufscharts breitgemacht – und auch in unserem Test hier auf 4P konnte Cronos: The New Dawn sich dank starker Präsentation, Gameplay-Tiefe und cleverem Storytelling eine amtliche Bewertung von 8.0 sichern. Doch diese Bestplatzierung muss der Horror-Schocker nun für Borderlands 4 räumen, um sich auf den noch immer ansehnlichen, dritten Platz in den PS5-Verkaufscharts drücken zu lassen. Denn diese Woche führen Rafa, Vex & Co das Rennen an.

„Bester Shooter seit Jahren„, jubeln Fans – und die Verkäufe stimmen:

Ganz im Fußball-Sprech, titelt das Marktforschungsunternehmen „Borderlands 4 holt Triple in Games-Charts“. Der erfolgreiche Dreiklang setzt sich aus den Plattformen Playstation 5, Xbox Series und PC zusammen. Die Entscheidung der in Deutschland lebenden Spieler*innen spiegelt sich im Übrigen bei unserem eigenen Werturteil. In unserem ausführlichen Testbericht konnte Borderlands mit gutem Gunplay, langer Kampagne und humorigen Spitzen punkten. Und das, obwohl die Open World nicht ohne ihre kleineren Macken auskommt …

Unser Test: Schnappt sich Borderlands 4 die Loot-Shooter-Krone?

Wer sich bei den restlichen Platzierungen der Verkaufscharts umsieht, wird beispielsweise EA Sports NHL 26 als zweitstärksten Neuzugang auf der PlayStation 5 finden. Gemünzt auf die gesamten Verkaufszahlen der laufenden Woche, konnte sich die Eishockey-Simulation von Electronic Arts somit die fünfte Position auf der PS5 sichern – gleich hinter Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bei Platz vier und eben Cronos: The New Dawn auf der Drei.

Solltet ihr jetzt vor lauter Gaming-Hochkarätern wie Borderlands 4, die zu allem Überfluss die Hitlisten unsicher machen, weder ein noch aus wisst, können wir euch nur die Lektüre unserer fundierten Review zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ans Herz legen – die euch Zeile für Zeile und Bosskampf für Bosskampf zeigt, wo Revolver Ocelot den Colt poliert. Oder ihr vergleicht die PS5-Verkaufszahlen direkt mit denen aus der Vorwoche.

