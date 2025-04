PlayStation 5: „Ich habe viel Gewicht verloren“ – so mühsam hat ein Fan für die Konsole gespart

Wie weit würdet ihr gehen, um eine PlayStation 5 zu ergattern? Jeden Abend neben eurem normalen Job circa 2 – 3 Stunden spazieren gehen beispielsweise?

Dabei vielleicht noch Pfandflaschen sammeln und das über 42 Tage hinweg? Was nach einem bizarren Vorschlag klingt, hat ein*e Nutzer*in in die Realität umgesetzt: Mehr als 2.000 Flaschen hat er gesammelt und im Supermarkt in den Schlund von viel zu häufig außer Betrieb befindenden Maschinen geworfen, um sich die Konsole zu kaufen.

Über 2.000 Flaschen in 42 Tagen gesammelt: So viel Pfand braucht ihr für eine PlayStation 5

Vollbracht hat diese mühsame Aufgabe der oder die 9Gag-Nutzer*in gear5_niga. Er oder sie gibt an, auf seinem oder ihrem Weg zur PlayStation 5 „viel Gewicht verloren“ zu haben. Klar, jeden Tag zwei bis drei Stunden Flaschen sammeln, und das über 42 Tage, ist durchaus ein sportliches Unterfangen. Eine kleine Rechnung: Gebraucht hat er oder sie damit irgendwo zwischen 84 und 126 Stunden, gesammelt haben muss er für 550 Euro genau 2.200 Flaschen, die jeweils 25 Cent erbringen.

Falls darunter auch Glasflaschen waren, könnten es sogar noch mehr gewesen sein, schließlich sind die nur 8 Cent wert. Auf einen vernünftigen Stundenlohn kommt er oder sie damit nicht, aber es sei wohl nur eine Nebenbeschäftigung gewesen, wie er oder sie schreibt: „Es war passiv, während ich spazieren gegangen bin.“ Wenn wir alle dafür bezahlt würden, uns die Beine zu vertreten, wären die täglich erforderlichen Schritte wohl ein Klacks.

Lesetipp: In diesem brandneuen und derzeit stark reduzierten PS5-Spiel lauft ihr euch nur digital die Füße wund

In den Kommentaren rechnet man natürlich ebenfalls fleißig, klatscht Beifall und witzelt, wie etwa Nutzer*in fabulex: „Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber unter dem Paragraphen 22 des deutschen Einkommensteuergesetzes [sic], wird sonstiges Einkommen über 256 Euro als steuerpflichtiges Einkommen behandelt. Du wirst dem lokalen Finanzamt für Steuerhinterziehung gemeldet.“

Die Drohung bleibt hoffentlich eine leere, aber gear5_niga hat sich abgesichert: Das von ihm oder ihr geteilte Bild der Konsole stammt aus dem Internet und ist kein persönliches, aus dem man Rückschlüsse auf seinen oder ihren Aufenthaltsort ziehen könnte. Falls er oder sie gleich noch ein günstiges Spiel dazu braucht (für das er oder sie nochmal ein paar weitere Spaziergänge erledigen müsste): Ein preisgekröntes Rollenspiel gibt es auf der PlayStation 5 jetzt für nur 24,99 Euro.

