PlayStation 5: Mega-beliebtes Rollenspiel begeistert Fans – „unglaubliches Schnäppchen“ für kurze Zeit

Ihr steht auf Rollenspiele aus Fernost? Dann kennt ihr vermutlich die Tales of-Franchise in- und auswendig. Für alle anderen die Kurzfassung: Tales of ist eine JRPG-Reihe, die Science-Fiction- und Fantasy-Elemente zusammenbringt. Im erzählerischen Mittelpunkt stehen oft Themen junger Erwachsener, aber auch solche universellen Themen wie Freundschaft oder der Kampf für eine bessere Welt werden behandelt – eingebettet in ein packendes Kampfsystem. Und da kommt endlich ein Tales of Arise ins Spiel.

Aber lassen wir zunächst die geldwerten Argumente sprechen – schließlich glänzt das japanische Rollenspiel nicht nur mit einem Metascore von 87, sondern brüstet sich aktuell für wenige Tage mit einem auffallend tiefen Kaufpreis. 9,99 Euro anstelle der handelsüblichen 39,99 Euro sind es, die ihr noch bis zum 22. November um 00:59 Uhr aufwenden müsst. Ein Kleckerbetrag, wenn man bedenkt, was ihr für die nicht mal zehn Euro für PlayStation 5 und 4 bekommt.

Tales of Arise: Für kurze Zeit mit 75-Prozent-Rabatt im PS Store

Man muss mitnichten Fan von Rollenspielen speziell japanischer Bauart sein, um Gefallen an einem Tales of Arise zu finden – und dafür gibt es drei gute Gründe: Die von besonders schön anzusehenden Grafik-Shadern gezeichnete Spielwelt, unzählige Erkundungsstreifzüge durch die fantastische Open World, sowie eine epische Geschichte rund um ein entzweites Völkchen. Das, und die himmelhochjauchzenden Sternebewertungen im PlayStation Store sind gute Hinweise dafür, dass der niedrige, zweistellige Betrag für Tales of Arise gut investiert ist.

Launch Trailer zu Tales of Arise:

Den an der 90 kratzenden Metascore haben wir eingangs erwähnt – fast noch verblüffender gestaltet sich das allerdings mit den Sternebewertungen im PlayStation Store. Denn: Durchschnittlich 4,56 von 5 Sterne, vergeben von über 16.000 Spieler*innen, sind wahrlich kein Pappenstil. Ebenso übrigens wie das sehr positiv auf Valves Videospielplattform Steam, wo knapp 27.000 Personen ihr Werturteil abgegeben haben (Stand: 17. November). Wer Fans des Tales of-Franchise ist, sich sozusagen die volle Ladung Tales of Arise gönnen möchte, für diejenigen unter euch haben wir nachfolgend hervorragende Nachrichten.

Solltet ihr nach weiteren, triftigen Gründen suchen, wieso der Griff zum Zehn-Euro-Schein lohnt, wird beispielsweise auf Twitter fündig. Dort legt euch die Person hinter dem Twitter-Profil Shinky JRPGs Tales of Arise mit einem „Ich kann es nur wärmstens empfehlen“ ans Herz. Ähnlich wie im Übrigen Nutzer*in Blkkirby, die oder der schlicht unmissverständlich schreibt: „Unglaubliches Schnäppchen!“ Ein weiterer Schnapper zum selben Spiel für beinharte Fans findet ihr nebenbei bemerkt aktuell mit der Beyond the Dawn Deluxe Edition.

Was ihr bei Beyond the Dawn Deluxe Edition für vergleichsweise schlappe 23,99 Euro anstelle von 79,99 Euro bekommt, ist die Deluxe Edition zu Tales of Arise. Dieses beinhaltet – neben dem Hauptspiel, versteht sich – die Beyond the Dawn-Erweiterung nebst kosmetischer Inhalte wie spezieller Kostüme für eure Held*innen. Wer Gaming-Nachschub für PlayStation 5 & Co. lieber in der Geschmacksrichtung Grusel hat, sollte für Killer Frequency die Lauscher aufsperren.

