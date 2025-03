PlayStation 5: Komplett durchsichtig – so habt ihr die Konsole noch nie gesehen

Direkt zum ursprünglichen Release Ende 2020 musste jede*r beim Kauf der PlayStation 5 ein und dasselbe Design hinnehmen: Ein schmaler, schwarzer Teil in der Mitte, eingerahmt von zwei weißen Platten.

Nicht allen hat das gefallen und viele äußerten sofort den Wunsch nach anpassbaren Seitenteilen. Mittlerweile hat Sony nachgeliefert und ihr könnt eure Konsole in rot, blau oder „galactic purple“ hüllen. Oder aber, ihr baut euch einfach eigene Platten, so wie ein*e Reddit-Nutzer*in. Dann darf es auch mal durchsichtig sein.

Bei dieser PlayStation 5 habt ihr den Durchblick: Fan überrascht mit Eigenkreation

Veröffentlicht unter dem Namen n3n0z, präsentiert der oder die Spieler*in sein oder ihr Werk stolz auf Reddit: Eine PlayStation 5 mit transparenten Seitenteilen, die tief blicken lassen und das Innenleben der Konsole enthüllen. Oder, na ja, zumindest ein bisschen, denn besonders viel von dem, was die PS5 unter der Haube hat, ist auch mit durchsichtigen Platten nicht zu erkennen.

Die Ventilatoren natürlich, um zu verhindern, dass das gute Stück beim Zocken nicht heiß läuft und in die Luft geht. Und der sanfte LED-Schein neben dem Laufwerk, der den Zustand der PlayStation 5 verrät, etwa ob sie gerade angeht, sich im Ruhemodus befindet oder bereits voll im Einsatz ist. Von dem Licht sieht man mit den transparenten Seitenteilen definitiv mehr als sonst, auch, wenn sich n3n0z wünschen würde, dass man die Farbe der LED nach eigenem Gusto einstellen könnte.

Hier findet ihr eine Menge an offiziellem PS5-Zubehör:

In den Kommentaren stößt das Design auf gemischte Gefühle: „Ich bin persönlich kein Fan, weil es nichts gibt, was man dadurch sehen kann“, schreibt Acki90. Von Rop394 heißt es derweil: „Es ist super cool, aber auch super hässlich, ich kann es nicht beschreiben.“ Es gibt aber durchaus auch Nutzer*innen, die Gefallen an dem Design finden, wie beispielsweise OU812fr.

„Sauber. Als jemand, der ein gewisses Alter erreicht hat, vermisse ich die Zeiten von Elektronik-Design, als alles aus durchsichtigem Plastik war“, kommentiert er oder sie und spielt damit natürlich auf den Trend an, der uns in den 2000ern eine ganze Flut entsprechender Handheld-Geräte und Konsolen beschert hat. Ob die PlayStation 5 solche Platten auch mal offiziell erhalten wird, ist ungewiss. Zumindest der DualSense-Controller erstrahlt aber bald schon in neuem Glanz.

Quellen: Reddit /@n3n0z, Acki90, Rop394, OU812fr