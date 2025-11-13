PlayStation 5: 4 epische Gratis-Downloads verfügbar – darunter 2 Rollenspiel-Geheimtipps

Wer wohnt in ’ner Ananas ganz tief im Meer? Natürlich SpongeBob Schwammkopf. Und wer versetzt euch zurück in die Vergangenheit, um beschi … ähm, weniger qualitativ hochwertige Games zu spielen? Richtig, der Angry Video Game Nerd. Was das Ratespiel soll? Nun, es soll euch aufmerksam machen auf vier neue, spielenswerte Demos für eure PlayStation 5.

Mal unter uns: Wer nach der Anschaffung einer nicht gerade billigen Sony PlayStation noch Zaster übrig hat, investiert das Ersparte vermutlich in ein kostenpflichtiges Abo bei PlayStation Plus – oder spart sich die Moneten lieber, setzt stattdessen ganz kostenlos auf vier neue Probierversionen zu ziemlich genialen Spielen. Wir stellen euch vor: Zwei Plattformer – einmal 3D mit Schwamm, einmal 2D mit AVGN –, sowie zwei Releases mit starken Rollenspiel-Elementen. Ab geht’s!

PlayStation 5: Spielspaß mal vier – und das komplett kostenlos

Die Mädels und Jungst des wienerischen Entwicklungsstudios Purple Lamp sind veritable Veteran*innen, wenn es um den trantütigen Thaddäus Tentakel geht, oder Mr. Krabs als Krösus unter den Krustentieren – oder halt all die anderen Tiefsee-Knalltüten aus SpongeBob Schwammkopf. Bisher zwei Schwamm-tastische 3D-Plattformer gehen mit Battle for Bikini Bottom und The Cosomic Shake auf die Kappe des Studios – und mit der spielbaren Demo zum nächsten Blubberblasen-bombastischen Spiel namens Giganten der Gezeiten könnt ihr euch auf eurer PlayStation 5 davon überzeugen, wie sehr Bikini Bottom dank Unreal Engine 5 so schick wie noch nie erstrahlt.

Blubbernde Blödmänner in Bestform – präsentiert von The Hoff:

Wem Unreal Engine 5 einerseits, 3D-Plattforming andererseits zu modern sind, aber nicht auf Nonstop Nonsens-artigen Humor verzichten möchte, sollte in die 8-Bit-Version von James Rolfes (Cinemassacre’s Monster Madness, James and Mike Play) Paraderolle abtauchen. Die Demo zu Angry Video Game Nerd 8-Bit liefert genau das, was man sich als Retro-Fan vom cholerischen AVGN-Charakter erwartet: hektische 2D-Plattforming-Action wie in den Tagen von NES & Co. Falls ihr unter einer Plattforming-Allergie leidet – keine Bange, Rollenspiel-Rettung naht …

Zwei Demos, zweimal Gaming-Nachschub für Rollenspiel-Freunde: Da wäre zum einen Octapath Traveler 0 von Square Enix, einer eigenständigen Vorgeschichte voller 2D-Rollenspiel-Action – inklusive brandneuem System zum Erstellen eurer Charaktere, aber auch einem Städtebausystem. Verfügbar ist die Demo für PlayStation 5 oder PlayStation 4. Jotunnslayer: Hordes of Hel schließlich ist ein Action-Roguelike, das sich erzählerisch stark auf die nordische Mythologie stützt, euch mächtige Bossgegner vor die Klinge wirft.

Wem diese vier Demo-Vorschläge für die Sony-Konsole zu schwammig waren, muss den Kopf vor lauter Verzweiflung nicht unter Wasser halten – denn auch ein Strategiespiel wie Stellaris ist auf der PlayStation 5 verfügbar, genauso wie das Sportspiel Skate von Eletronic Arts. Übrigens: Ein Octapath Traveler 0 spielt ihr dieser Tage auch auf der Nintendo Switch 2.

Quellen: PlayStation Store / THQ Nordic GmbH, Screenwave Media, Square Enix, Grindstone, S.R.O., YouTube / @PlayStation