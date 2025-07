PlayStation 5: Komplett Kostenlos – 6 Gratis-Downloads auch ohne PS Plus

Wer immer auf der Suche nach neuen Games ist, scannt sicher die einschlägigen Plattformen regelmäßig nach heißen Titeln. Wer den Spaß dann aber gratis haben will, muss schon tiefer bohren. Glücklicherweise gibt es auf der PlayStation 5 immer wieder ein paar kostenlose Möglichkeiten, neue Spieleperlen zu entdecken.

Denn wer keine PlayStation Plus-Mitgliedschaft hat, in der er oder sie auf regelmäßig neu hinzugefügte Spiele in der Bibliothek zugreifen darf, kann sich auch auf andere Weise helfen. Im Store von Sonys Konsolen werden immerhin zu vielen neuen Spielen auch Demo-Versionen angeboten.

PlayStation 5: Tränke brauen, Kaffee kochen, Laden schmeißen

So könnt ihr bei einigen Titeln für die PlayStation 5 oder ihren Vorgänger, die selbst in der Vollversion nicht allzu viel kosten, dank einer Gratis-Demo einmal hineinschnuppern. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, ob sich ein potenzieller Kauf auch lohnt. Einige Titel, die in den letzten Wochen erschienen sind und eine entsprechende Testversion spendiert bekommen haben, haben wir einmal für euch aufgelistet – von Rätsel-Abenteuer über Cozy Game, bis zum VR-Horror oder Taktik-Roguelite ist alles dabei.

Coffee Talk: Tokyo – Der neueste Ableger der Visual Novel, in der ihr eine*n Basrista mit offenem Ohr für eure Gäste spielt, führt euch in die japanische Hauptstadt. Auch hier kommt ihr mit interessanten Charakteren verschiedenster Spezies in Kontakt, lauscht ihren Geschichten und könnt mit eurer Erfahrung vielleicht das ein oder andere Problem lösen.

Day of the Shell – Beim taktischen Rouguelite wird jeder Schritt, jeder Angriff, jede Entscheidung mit nur einem Klick getroffen. Ihr sammelt Schätze auf eurem Weg zum Inneren der Insel, kombiniert auf dem Weg dorthin geschickt eure Fähigkeiten und stärkt euch nach einem Rückschlag mit permanenten Upgrades.

Alchemist: Journey of the Soul – In diesem First Person-Puzzle-Adventure mit atmosphärischem Cel-Shade-Look durchkämmt ihr das mysteriöse Anwesen eines Alchemisten. Draußen herrscht romantisches Schneetreiben und lädt euch zu einem kurzweiligen Rätselspaß auf der Couch ein. Kombiniert klug und braut gefährliche Tränke auf dem Weg zum Erfolg.

Discounty – In Pixel-Optik á la Stardew Valley macht euch dieser Cozy-Simulator zum beziehungsweise zur Geschäftsführenden eines eigenen Supermarkts. Doch diesen am Laufen zu halten, ist gar nicht so einfach – immerhin hängt das Wohlergehen und die Entwicklung eines ganzen Stadtteils von eurem Businessplan ab. Aber Vorsicht: Es gibt Leute, die nicht wollen, dass ihr Erfolg habt.

Of Lies and Rain – Für dieses Horror-Adventure ist eine PlayStation VR2 notwendig. Habt ihr diese spontan rumliegen, könnt ihr euch auf ein unheilvolles Science-Fiction-Erlebnis aus der Egoperspektive einstellen. Eine Durchschnittsbewertung von 4,57 / 5 Sternen in den ersten elf Tagen nach Release des Titels kann sich sehen lassen. Könnt ihr herausfinden, was mit der Menschheit im Jahr 2048 geschehen ist?

Bermuda Survivor – Für Retro-Fans und Pixel-Enthusiast*innen gibt es ein mystisches und actiongeladenes Action-Adventure mit treibenden 80er-Elektro-Sounds und markigen One-Linern. In dieser Mischung aus isometrischem Dungeon-Crawler und Bullet Heaven erkundet ihr eine handgemachte Welt, trefft verschiedene Fraktionen und enthüllt das Geheimnis des sagenumwobenem Bermuda-Dreiecks.

Wenn ihr hier nicht fündig geworden seid, müsst ihr vielleicht doch zurück zu Steam gehen. Dort gibt es schließlich mit schöner Regelmäßigkeit neue Gratis-Spiele, wie ihr zum Beispiel hier entdecken könnt.

