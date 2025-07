PlayStation 5: Komplett kostenlos – Für diese 4 Gratis-Downloads braucht ihr noch nicht mal PS Plus

Kein Zweifel, die kostenlosen Spiele, die ihr mit einem Abonnement bei Sonys Spiele-Service in bester Regelmäßigkeit einsacken könnt, können sich in aller Regel so richtig sehen lassen. Doch auch die Gratis-Downloads, die euch auf der PlayStation 5 ohne die passende PS Plus-Mitgliedschaft zum Zocken bereitstehen, brauchen sich natürlich nicht verstecken.

Gleich vier frische Vertreter finden wir dort dieser Tage, auf die es sich durchaus lohnt, den Blick schweifen zu lassen. Zu verlieren habt ihr so oder so nichts, immerhin müsst ihr nicht einmal einen müden Cent lohnen, um euch ein paar Stunden Spielspaß zu genehmigen. Glücklicherweise steht euch hierbei sogar eine geballte Genrevielfalt zur Auswahl, dank der für die unterschiedlichsten Geschmäcker etwas dabei sein dürfte.

PlayStation 5: Ganze 4 Games könnt ihr jetzt auch ohne PS Plus kostenlos anspielen

Vor langer Zeit waren Demo-Versionen taufrischer Videospiele noch in Zeitschriften, Fachmagazinen oder auf den Discs der jüngsten Triple A-Titel als kostenlose Beigabe enthalten. Wer diese goldene Ära der Gratis-Games vermisst, dürfte zumindest mit dem aktuellen Angebot im PlayStation Store etwas vertröstet werden. Hier erwarten euch wie bereits erwähnt gleich vier Freebies, mit denen ihr komplett kostenfrei Vorlieb nehmen dürft, ehe ihr euch zum Kauf der Vollversion hinreißen lasst.

Seid ihr also noch unentschlossen, was ihr als nächstes abseits der brandheißen Blockbuster auf eurer PS5 anwerfen sollt, haben wir im Folgenden ein paar passende Tipps aus der Indie-Sparte parat:

Casual Sport Series: Tennis (PS5/PS4) – Euch erwartet ein simples wie actiongeladenes Gameplay auf realistischen Platzoberflächen – ganz wie beim echten Tennis. Ihr spielt auf Rasen-, Sand- oder Hartplätzen, die jeweils ein einzigartiges Spielgefühl und Spielerlebnis bieten.

Old School Rally (PS5): Mit Old School Rally wird euch rasantes Renn-Action im Arcade-Stil mit Schwerpunkt auf Fahrgeschick und Hochgeschwindigkeitsmanövern geboten, das einen besonderen Retro-Vibe versprüht.

Space Adventure Cobra – The Awakening (PS5): Ihr taucht in ein aufregendes Universum und bekommt einen Vorgeschmack auf das spannende Weltraumabenteuer, während ihr einen zwielichtigen Friedhof erforscht, euch in eine gruselige Krypta voller uralter Kreaturen wagt und eure Fähigkeiten nutzt, um der Weltraumpiratengilde zu entkommen.

Velocity Riders (PS5): Der Startschuss für ein adrenalingeladenes 3D-Bike-Rennabenteuer fällt mit Velocity Riders. Ihr flitzt nur so durch atemberaubende Spielumgebungen, die mit ihrer ultra-realistischen Grafik überzeugen, während euch die reibungslose Steuerung bestens von der Hand geht. Jedes Rennen fühlt sich echt an – ganz egal, ob ihr euch nur durch den stockenden Verkehr schlängelt oder fast schon schwerelos über riesige Rampen fliegt.

Sollte so gar nichts von unserer kleinen Vorstellung euren Geschmack treffen, braucht ihr nicht verzagen: Im PlayStation Store findet ihr regelmäßig frisches Futter, für das ihr keinen Cent zahlen müsst. Und außerdem erreicht eine Rollenspiel-Überraschung aus 2025 eure PS5 jetzt in neuer Form, die ihr nicht missen solltet.

