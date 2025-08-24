PlayStation 5: Komplett kostenlos – Für diese 7 Gratis-Downloads braucht ihr nicht mal PS Plus

Völlig klar, mit einer Mitgliedschaft bei Sonys Spiele-Service lassen sich jeden Monat ein paar kostenlose Spiele einheimsen, die sich in aller Regel auch noch so richtig lohnen. Aber auch, wenn ihr nicht über ein Abonnement bei PS Plus verfügt, stehen immer wieder taufrische Titel zum Gratis-Download auf eurer PlayStation 5 bereit, die sich sehen lassen können.

So auch dieses Mal, denn direkt sieben brandneue Games könnt ihr jetzt anzocken, ohne dabei auch nur einen einzigen Cent auf der virtuellen Ladentheke liegen zu lassen. Sie versprechen euch einen ersten Einblick in die jüngsten Veröffentlichungen ebenso in bevorstehende Blockbuster für die PS5, die noch auf ihren Release warten.

PlayStation 5: Ganze 7 Games könnt ihr jetzt auch ohne PS Plus kostenlos anspielen

Erinnert ihr euch an die Zeit zurück, in der Demo-Versionen von brandneuen Videospielen der neuesten Ausgabe eurer Lieblingsfachzeitschrift beilagen, oder ihr sie auf den Discs eines jüngst erworbenen Spiels als kleinen Bonus vorfandet? Diese Zeiten sind zwar längst gezählt, allerdings könnt ihr euch über den PlayStation Store noch immer ein paar Testversionen in Form von Gratis-Downloads schnappen. Gleich sieben sind es wie erwähnt dieses Mal, die ihr auf eurer PlayStation 5 ausprobieren dürft, ohne euren Geldbeutel zu belasten.

Sollte euch also pünktlich zum Herbstbeginn, der schon mit dem kommenden Monat an die Tür klopft, das Spielefutter ausgegangen sein, hält Sony glücklicherweise passenden Nachschub bereit. Die folgenden Demo-Versionen könnt ihr schon vor dem Release der dazugehörigen Titel auf eure Konsole ziehen – ganz ohne PS Plus-Abonnement, versteht sich:

Vor allem auf die Demo von Hell Is Us solltet ihr einen Blick werfen, verspricht das Singleplayer-RPG doch zumindest einen spannenden Ansatz, bei dem ihr euch durch ein vom Bürgerkrieg zerrüttetes Land schlagen müsst, während die Entwickelnden euch völlig hilflos – ohne Questmarker, ohne Wegpunkte auf der Karte oder andere Formen der gängigen Unterstützung – zurücklassen. Denn Hell Is Us soll „das Gefühl von Abenteuern und Entdeckungen zurückzubringen“, wie man schon im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung immer wieder betont.

Doch auch die restlichen Demo-Versionen für die PlayStation 5 dürften eures Blickes zumindest würdig sein: Trails in the Sky 1st Chapter stellt das atemberaubende Remake des Originals aus dem Jahr 2004 dar, das noch in diesem Jahr für die PS5, die Switch und den PC erscheinen soll, während Daemon X Machina: Titanic Scion die Geschichte des 2019 veröffentlichten Open World Mech-JRPGs weitererzählt. Ist unter den genannten Games so gar nichts für euch dabei, findet ihr mit einem kostenlosen Fan-Favoriten für die PlayStation womöglich die gesuchte Abwechslung.

