PlayStation 5: Komplett kostenlos – Für diese 5 Gratis-Downloads braucht ihr noch nicht mal PS Plus

Wenn starke Spielesehnsucht auf gähnende Geldbeutelleere trifft, gibt es nur eine Lösung: Kostenlose Angebote, die uns stundenlangen Spaß zum Nulltarif bescheren. Wenn ihr auf der PlayStation 5 nach eben solchen sucht, seid ihr mit den im Folgenden vorgestellten fünf Gratis-Downloads bestens bedient.

Das Beste daran: Um euch den Titeln zu widmen, ist nicht einmal ein Abonnement bei Sonys Spiele-Service PS Plus vonnöten. Abstriche macht ihr dabei zwar auch ein paar, allerdings kann man sich angesichts der Möglichkeit, eine ganze Stange Geld zu sparen, beim besten Willen nicht beschweren. Gewinnen könnt ihr übrigens gleich doppelt, denn die fünf vorgestellten Vertreter bescheren euch einen exklusiven Einblick in taufrische Titel und lassen euch abwägen, ob diese überhaupt etwas für euch sind.

PlayStation 5: Diese 5 Gratis-Downloads könnt ihr jetzt ohne PS Plus anspielen

Ihr habt es womöglich bereits erahnt: Bei den besagten Gratis-Games handelt es sich nicht um vollwertige Versionen neuer Spiele, sondern lediglich um entsprechende Demos. Dies tut der Sache allerdings keinen Abbruch, denn auch die kostenlosen Kostproben versprechen euch ein paar spannende Stunden vor der Spielekonsole. Zu finden sind sie im Store der PlayStation, wo ihr sie lediglich und ohne auch nur einen Cent auf die virtuelle Ladentheke legen zu müssen, herunterladen könnt.

Den Anfang macht Little Nightmares 3, das mit dem 10. Oktober seinen offiziellen Start feiert. Zum ersten Mal könnt ihr die gefeierte Reihe im Koop zocken, weswegen sich vor allem für dynamische Duos ein Blick lohnen dürfte. Hinzu gesellt sich Islets, das wir bereits an anderer Stelle ausführlicher vorgestellt haben und mit seinem coolen Cartoon-Style zu begeistern weiß. Das fast übersehene Juwel aus 2022 ist sowohl für die PlayStation 5 als auch für die PS4 zum kostenlosen Ausprobieren verfügbar und dürfte vor allem Fans von Metroidvanias überzeugen.

Der dritte Gratis-Download hört auf den Namen Yooka-Replaylee, wobei es sich um eine verbesserte Version des ursprünglichen Releases, der eher sang- und klanglos untergegangen ist, handelt. Gerade Liebhaberinnen und Liebhaber von Banjo und Kazooie sollten einen Blick riskieren. Soll es pünktlich zum Schocktober und der damit verbundenen Halloween-Zeit etwas schauriger zugehen, so ist neben Little Nightmares 3 auch Unmourned eine gute Empfehlung. Der First Person-Psycho-Horror erzählt eine gelungene Gruselgeschichte, die mit beunruhigendem Gameplay gepaart, für den einen oder anderen Schreck sorgen dürfte.

Wer es weniger gruselig, aber nicht minder actiongeladen mag, der dürfte mit Sonic Racing Crossworlds glücklich werden. Der von SEGA stammende Rennspielableger konnte bereits vorab für Begeisterung sorgen, bringt er doch eine bahnbrechende Auswahl an Charakteren und Fahrzeugen, rasanten Rennstrecken sowie einigen aberwitzigen DLC-Ergänzungen mit sich. Ist dieses Mal allerdings so gar nichts für euch dabei gewesen, haben wir an anderer Stelle ganze vier weitere Gratis-Downloads für die PlayStation parat.

