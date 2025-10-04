PlayStation 5: Komplett kostenlos – Für gleich 4 Gratis-Downloads braucht ihr jetzt nicht einmal PS Plus

Wer sich abseits seines Abonnements bei Sonys Spiele-Service noch nach kostenlosen Titeln sehnt, der kann sich jetzt freuen. Zwar winken mit PS Plus regelmäßig echte Kracher zum Nulltarif, doch auch die Gratis-Downloads, die ihr ohne ein Abonnement für eure PlayStation angeboten bekommt, lohnen sich in aller Regel.

Ganz vier frische Vertreter haben sich versammelt, um euch den windigen Oktoberanfang zu versüßen und für stundenlangen Spaß auf der Spielekonsole zu sorgen. Das Beste daran: Zu verlieren habt ihr rein gar nichts, nur gewinnen könnt ihr im besten Fall einen Blick auf einen taufrischen Titel, der es euch so richtig angetan hat. In Zeiten der steigenden Preise für Abonnements und Neuveröffentlichungen eine willkommene Abwechslung.

PlayStation 5: Diese 4 Gratis-Games könnt ihr jetzt ohne PS Plus anspielen

Wenn ihr euch vorgenommen habt, den Geldbeutel im hereinbrechenden Herbst etwas enger zu schnüren, trotzdem aber nicht auf frisches Futter für eure PlayStation 5 verzichten wollt, dürften euch die im Folgenden vorgestellten Demo-Versionen die gewünschte Abhilfe versprechen. Eben jene gehen zwar nicht als vollwertige und kostenlose Spiele durch, allerdings stehen euch trotzdem ein paar ausführliche Einblicke in den einen oder anderen Leckerbissen in Videospielform zur Auswahl. Gleich vier Freebies haben sich jetzt im PlayStation Store versteckt.

Damit ihr nicht so gänzlich im Dunkeln tappt, was euch mit den Gratis-Downloads eigentlich überhaupt erwartet, geben wir euch auf den folgenden Zeilen einen kurzen Überblick, worum es sich bei den Demos handelt:

Dark Atlas: Infernum – Im feinsten First Person-Horror-Format folgt ihr der Stimme in eurem Kopf, die euch verfolgt und quält, bis an das Ende der Welt. Ihr seid auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wer ihr eigentlich seid, während ihr die Apokalypse aufhalten und euch euren inneren Dämonen stellen müsst.

Junkyard Fury 3 – Die anomalen Fahrzeuge sind zurück – und auch noch wütender als je zuvor! Im dritten Teil brettert ihr durch brandneue Gebiete, die es abzuschalten gilt, während jedes von ihnen neue Experimente und Herausforderungen bietet, denen ihr euch stellen müsst.

Kentum – Eigentlich ist Kent ein ganz normaler Typ – eigentlich zumindest, denn als Klon strandet er ganze 10.000 Jahre in der Zukunft und ist fortan auf die Hilfe seines skurrilen Roboterkumpels angewiesen. In dem coolen Craft-Adventure erkundet ihr die 2D-Welt und helft dabei, die Zivilisation wieder aufzubauen. Ihr bastelt, bewirtschaftet Felder und automatisiert dabei alles, was nicht niet- und nagelfest ist, während ihr die Geheimnisse des blauen Planeten aufdeckt und die Menschheit zurück in die Welt der Maschinen holt.

Hyper Team Recon – Der bezaubernde 3D-Plattformer dreht sich um drei Außerirdische, die Hals über Kopf in ein irdenes Abenteuer geworfen werden. Die drei energetischen Schleimschwestern Ember, Penny und Lite wurden zur Erde geschickt, um mehr über die hiesigen Lebensformen herauszufinden. Dabei machen sie sich den einzigartigen Verwandlungsfähigkeiten ihrer Spezies zu Nutze, um sich als Menschenmädchen zu tarnen und sich unter die Erdbevölkerung zu mischen.

Gerade angesichts der jüngsten Preiserhöhungen auf Seiten von Microsofts Xbox Game Pass kann es keineswegs schaden, die kostenlosen Angebote der Stores im Blick zu behalten. Ist allerdings so gar nichts unter den genannten Gratis-Games für euch dabei, haben wir an anderer Stelle weitere Freebies für die PlayStation parat, für die ihr keinen Cent löhnen müsst.

