PlayStation 5: Kontroverses neues Konsolenmodell kommt mit mehr Anpassungen als angenommen

Der November 2020 war in der Gaming-Branche definitiv ein denkwürdiger Monat. Dieser brachte nämlich den Release der PlayStation 5 mit sich, der mit einigem Chaos verbunden war, an das sich vor allem die Besitzer*innen, die damals zugeschlagen haben oder damals zuschlagen wollten sicherlich noch gut erinnern können.

Seitdem ist die Konsole nicht durchgängig die gleiche geblieben, hat mehrere Revisionen durchgemacht und ist mittlerweile auch durch ein Slim– und ein Pro-Modell vertreten. Vor Kurzem ist die verschlankte Variante speziell in Europa von einer Überarbeitung ereilt worden, die nicht gerade als erfreulich zu bezeichnen ist. Neben dem einen kritischen Punkt hat Sony die Gelegenheit genutzt, um noch an anderen Stellschrauben zu drehen. Welche sind das?

PlayStation 5: Neue Slim-Ausführung nicht nur im Speicher unterschiedlich

Eine PlayStation 5 anschaffen zu wollen ist kein ganz günstiges Unterfangen, daran hat sich in den fünf Jahren ihres Bestehens nichts geändert. Sony ist sogar ins Schwitzen geraten bei der Aussicht, die Konsole könnte noch teurer werden, vornehmlich in Europa. Um die Zahlen nicht in die Höhe schießen zu sehen, hat der Hersteller beschlossen, an den Produktionskosten zu feilen.

Ursprünglich sollte die Slim-Variante mehr Speicherplatz als ihr Vorgänger bieten, hatte einen Terabyte auf der Platte. Die neue europäische PS5-Slim kommt allerdings aufgrund der Einlenkung beim Kostenfaktor nur noch mit 825GB daher, zumindest in ihrer Digital Edition ohne Laufwerk. Trotzdem zahlen Kund*innen dasselbe Geld wie zuvor, nämlich 499,99 Euro. Verständlicherweise hat diese Entscheidung zu heftiger Kritik geführt, wodurch etwas untergegangen ist, was an der Konsole sonst noch neu ist.

YouTuber Austin Evans hat diesen Aspekt kürzlich näher beleuchtet und dabei festgestellt, dass zusätzlich zur veränderten Speicherkapazität das Gehäuse anders aussieht als zuvor. Der schwarze Mittelteil des Geräts ist hier nicht mehr glänzend, sondern matt. Fingerabdrücke und Kratzer sollten damit ein geringeres Problem darstellen, was zu begrüßen ist, auch wenn Gefallen an der Optik natürlich subjektiver Natur ist. Zusätzlich dazu ist die aktuelle Slim-Edition etwa 120 Gramm leichter geworden.

Alle weiteren Parameter scheinen jedoch gleich geblieben zu sein, wie Evans in seinem Video herausstellt. Heißt: In Sachen Stromverbrauch, Leistung und Temperaturregulierung dürftet ihr auf die altbekannten Werte stoßen. Sollten euch die neuen Entwicklungen als Sony-Anhänger*innen nicht abgeschreckt haben, bekommt ihr als solche übrigens aktuell die Möglichkeit, etwas Exklusives auf eurer PlayStation einzusacken.

