PlayStation 5 – Kostenlos-Wahnsinn: 4 neue Gratis-Downloads ganz ohne PS Plus

In eurer Wohnzimmerkommode steht eine leistungsstarke PlayStation 5 – womöglich sogar eine PlayStation 5 Pro, deren Klavierlack nur so funkelt und glänzt? Doch die Konsolen-Anschaffung hat eure Geldbörse geschröpft und jetzt habt ihr keinen müden Eurocent mehr übrig für ein PS Plus-Abo – obwohl ihr nach neuem Gaming-Futter lechzt?

Für diesen absoluten Gamer-Notfall kennen wir die ideale Notlösung – und die lautet: nigelnagelneue Gratis-Demos zu nicht minder neuen Spielen im PlayStation Store. Anders gesagt: Wer pixelige 2D-Plattformer fühlt, Arcade-lastigen Low-Poly-Rennspaß spürt, oder nichts gegen spritzig-spaßige Gelegenheitsspiele einzuwenden hat, dürfte mit nachstehenden vier Kostenlos-Downloads einen Heidenspaß haben.

4 neue Gratis-Downloads für eure PlayStation-Konsole

Auf Steam springt und pixelt ein Kingdom Shell von Entwicklungsstudio Cup of Pixel schon seit Oktober 2023 vor sich hin, brilliert dort immerhin mit fast 150, durchschnittlich sehr positiven Bewertungen (Stand: 6. Oktober). Am 23. September dieses Jahres hat der kultige 2D-Plattformer endlich auch seinen Weg in den PlayStation Store gefunden, zusammen mit der kostenlosen Demo. Auf die Augen gibt’s nicht nur handgezeichnete Pixel-Art, sondern spielerisch tobt ihr euch in einem Fantasy-Königreich aus, beschützt dessen Bewohner*innen vor „Horden von albtraumhaften Kreaturen“. Ähnlich hektisch geht’s im nächsten Spiel zur Sache …

Trailer zu Kingdom Shell:

Ihr seid Kind der Neunziger, wünscht euch sehnlichst die goldene 32-Bit-Ära zurück – und habt ganz nebenbei noch jede Menge Benzin im Blut? Dann kann die nächste Reise für euch eigentlich nur auf den virtuellen Asphalt von Green Soldiers Heroes: Extreme Bikers von Derik Duda Figueredo führen. Das Spielprinzip ist so simpel wie eingängig: Ihr positioniert euren Allerwertesten auf einem der motorisierten Zweirad-Maschinen, brettert mit hoher Geschwindigkeit über Stock und Stein – immer mit Blick auf den Highscore, den es zu knacken gilt. Die nächsten beiden Gratis-Demos unterbieten den Funracer noch in puncto Gameplay-Komplexität.

Mit The Jumping Melon Rush, The Jumping und The Jumping Toast Tower könnt ihr genau genommen gleich in drei Titel reinspielen – deren Ähnlichkeiten nicht bei kulinarischen Leckerbissen enden. Was euch Developer Thi Games hier auftischt, ist mitnichten der nächste, große Gaming-Blockbuster, vielmehr eine Reihe unkomplizierter Gelegenheitsspiele, welche Langeweile vertreiben. Dasselbe trifft zu auf Color Swiper 2, einem farbenfrohen Puzzlespiel, das strategisches Denken und Genauigkeit von euch fordert.

Puh, wer sich jetzt angesichts all dieser doch irgendwie verführerischen Gratis-Inhalten die Haare rauft, weil keine Sony PlayStation ans TV-Gerät angestöpselt dasteht, muss nicht verzweifeln. Auch auf Valves Vertriebsplattform Steam geben sich komplett kostenlose Spielereien die Klicke in die Hand – wenn epische Schlachten, Rail-Shooter und ein Sammelkartenspiel aufeinanderprallen.

