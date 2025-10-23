PlayStation 5: Komplett kostenlos – Unter diesen 4 Gratis-Downloads versteckt sich ein großer Star

Dieser Tage hält der PlayStation Store nicht einfach irgendwelche spielbaren Gratis-Demo parat – oh nein. Unter den vier neuen Demos paddelt ein extrem saugstarker Kollege aus der Tiefsee, der wie kein Zweiter den Pfannenwender schwingt. Gemeint ist damit natürlich der titelgebende Quadratschädel aus SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten.

Wer nicht bis zur Nasenspitze drinsteckt in Bikini Bottom: Mit Giganten der Gezeiten erscheint im November nach Battle for Bikini Bottom und The Cosmic Shake bereits das dritte Spiel von Entwicklungsstudio Purple Lamp rund um den löchrigen Schwamm, seinem besten Freund Patrick Star – und all die anderen Tiefsee-Chaoten. Doch wie gesagt: Das ist nur einer von vier Kostenlos-Downloads.

Neue PlayStation Demos – darunter ein quietschgelber Quadratschädel

Bevor wir zum Star (und seinem schwammigen Sidekick) unter diesen vier neuen Gratis-Demos im PlayStation Store rudern – kommen wir zu einem Spiel, dass es mit dem Wahnsinn von Eichhörnchen Sandy Cheeks aufnehmen kann: RollCats Demo ist nicht einfach nur irgendein Fun Racer. Es ist ein Rennspiel, bei dem ihr als motorisierte Ein-Rad-Katzen den Asphalt zum Brennen bringt – ein Spielprinzip, das offenkundig seine Anhänger*innen findet, wie eine durchschnittliche 3,59 von 5 Sternebewertung zeigt.

Ähnlich königlich bekloppt geht’s dann in der Demo House Fighters: Total Mess hoch in die Lüfte – oder eher: ins Kinderzimmer. Denn was auf den ersten Blick ein spaßiger PvE-Arcade-Shooter in Matchbox-artigen Mini-Spielzeugflugzeugen ist, bietet auch auf den zweiten Blick genau das: Knallbunte Luftkämpfe im häuslichen Setting, wenn ihr hinterm Cockpit von Mini-Flugmaschinen durch Wohnzimmer, Küche und sonstigen vier Wänden flitzt – was zufolge der 3,71 von 5 Sternebewertung durchaus den Spieltrieb weckt. Nächster Halt: Elon und SpongeBob – und ihrer Jagd nach zwischen Burger Buns gepresstes Hack.

Hört sich erstmal behämmert an, könnt ihr aber in der Demo zu Elon and the Divine Proof so spielen – und zwar in den Schuhen des namensgebenden Elon, der sich eines Tages an einem Strand wiederfindet, gepflastert mit köstlichen Hamburgern. Wagt euch in den 3D-Plattformer hinein, oder stürzt euch vielleicht doch lieber in die Demo zu SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten.

Um die Schwamm-tastische Begeisterung der Spielenden in Zahlen zu gießen: Kann eine 4,49 von 5 Sternebewertung lügen, wenn ihr in diesem Vorzeige-Plattformer als Seestern Patrick und Schwamm SpongeBob über die sieben Weltmeere scheuert? Nein, natürlich nicht … Falls ihr Comic-artige Charaktere feiert, aber auf die beiden Meeresfrüchtchen allergisch reagiert: Der krachblaue Igel Sonic meldet sich ebenfalls auf der PlayStation zurück.

Quellen: PlayStation Store / Alexander Tóth trading as Hoglet Interactive, Revulo Games sp. z o. o., Derik Duda Figueredo, THQ NORDIC GMBH