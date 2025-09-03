PlayStation 5: Kostenlos, aber kontrovers – dieses Spiel überrascht mit neuem Release

Blockbuster-Gaming hier, Triple-A-Fantastereien dort, 100 Stunden Spielzeit und mehr da drüben … Tja, wer sich Hardcore-Gamer*in nennt, muss dieser Tage ein gehöriges (Zeit-)Budget mitbringen. Wie gut, dass es als Kontrastprogramm zu den immer größer werdenden Open Worlds auch kleinere Titel gibt – wie beispielsweise das Adventure Lost Lands 1: Der dunkle Meister.

Zwar ist Wimmelbild-lastige Gelegenheitsspiel schon seit dem 26. Juni 2015 auf Steam verfügbar. Doch in den PlayStation Store hat sich der Fantasy-Titel erst am 5. August dieses Jahres getraut. Wer also eine PlayStation 5 daheim stehen hat, ganz kostenlos in ein Fantasy-Game abtauchen möchte, sollte sich diesen Release genauer ansehen – der dennoch mit Vorsicht zu genießen ist …

Neu für PlayStation 5: Adventure-Spiel für Zwischendurch

Auf den ersten Blick könnten Fantasy-Freunde mit Lost Lands durchaus glücklich werden. Auf Steam wurde das Adventure in der Dark Overlord Collector’s Edition insgesamt sehr positiv von über 200 Spieler*innen bewertet (Stand: 3. September). Entsprechend sind auf Valves Vertriebsplattform Wortmeldungen keine Seltenheit wie „Schönes Wimmelbildspiel mit vielen Fantasy-Aspekten“.

Doch wieso wird dann das Gratis-Game Lost Lands 1: Der dunkle Meister mit einer 2,11-Sternbewertung im PlayStation Store abgewatscht? Zum Vergleich: Die bestmögliche Bewertung, an welche naturgemäß die wenigsten Spiele heranrücken, sind fünf Sterne. Als Faustregel für nicht wenige Spieler*innen dürfte gelten, dass bei Veröffentlichungen von drei Sternen und aufwärts relativ unbesorgt zugegriffen werden kann. Doch die 2,11 dieses knapp zehn Jahre später auf PlayStation 5 gehobenen Spiels unterbietet diesen Schwellenwert empfindlich – aber wieso eigentlich?

Lesetipp: Gleich 22 neue Spiele für PlayStation 5 diese Woche

Grund für die verhältnismäßig schlechten Bewertungen von bisher über 300 Spieler*innen für Lost Lands 1: Der dunkle Meister könnten naheliegenderweise die optionalen In-Game-Käufe sein. Diese wollen euch mit Echtgeldbeträgen von drei bis zu 15 Euro ans Portemonnaie, damit ihr virtuelle Goldmünzen einkauft. Ob ihr allerdings diese In-Game-Käufe tätigt, bleibt euch selber überlassen.

Denkbar auch, dass technische Probleme Gamer*innen den Spielspaß vergrätzen. So oder so, schlüpft ihr in diesem kleinen Fantasy-Epos in die Rolle von Susan – die echt nicht den leichtesten Tag hat. Denn ihr Sohn Jimmy wird – nein, ihr habt euch nicht verlesen – von einem Baum in ein magisches Porta gesaugt. Als Heldin Susan brecht ihr nun auf in eine magische Welt, um euren hopsgegangenen Sprössling wiederzufinden. Falls euch diese Gratis-Spiel nur naserümpfend zurücklässt, könnt ihr euch ja an ein anderes, beliebtes Adventure für PlayStation 5 heranwagen.

Quellen: Steam / FIVE-BN GAMES; Steam Community / Akeema85, PlayStation Store / FIVE-BN STUDIO LLC