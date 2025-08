PlayStation 5: „Kostenlos hat noch nie so viel Spaß gemacht“ – für diesen Gratis-Download braucht ihr nicht mal PS Plus

Ein Abonnement bei Sonys Premium-Service ist es euch trotz der zumeist lohnenden kostenlosen Spiele für eure PlayStation 5 einfach nicht wert? Kein Problem, denn glücklicherweise gibt es ja auch noch den einen oder anderen charmanten Gratis-Download, der euch ganz ohne PS Plus im Store anlächelt.

So auch dieses Mal, denn seit Kurzem bekommt ihr eine kleine Kostprobe serviert, die Fans bereits nach kürzester Zeit in ihren Bann zieht. Lediglich eine Internetverbindung ist nötig, damit ihr sie auch auf eure Konsole hieven könnt. Doch ist dies erst einmal geschehen, steht euch spannender Spielspaß seitens SEGA zur Verfügung, für den es keinen Cent zu löhnen gilt.

PlayStation 5: Diesen Fan-Favoriten könnt ihr jetzt sogar ohne PS Plus kostenlos anspielen

Zwar sind die Zeiten, in denen ihr frische Demos noch mit der aktuellen Ausgabe eures liebsten Printmagazins oder als Dreingabe des neuesten Triple-A-Titels förmlich auf dem Silbertablett präsentiert bekommen habt, lange gezählt. Doch über die Gratis-Downloads in den Stores der Videospielanbieter findet ihr die teils lohnenden Testversionen noch immer in Hülle und Fülle. Hier stößt ein erst veröffentlichtes Exemplar auf Begeisterung: Shinobi: Art of Vengeance kommt zwar erst in ein paar Wochen auf die PlayStation 5, doch schon jetzt erfreut es sich äußerster Beliebtheit.

Kein Wunder, sieht das von Lizardcube entwickelte und von SEGA herausgegebene Spiel doch nicht nur verlockend aus, sondern gibt – den Kommentaren der Nutzerinnen und Nutzer unter dem entsprechenden Twitter-Post nach zu urteilen – auch hinsichtlich seines kurzweiligen, launigen Gameplays eine goldene Figur ab. Der 2D-Sidescroller wirft euch ebenso wie der Gedanke an die goldene Ära der Demo-Versionen zurück in die Vergangenheit, erinnert er doch an populäre Retro-Klassiker vergangener Konsolengenerationen.

Den Trailer zur kostenlosen Demo von Shinobi: Art of Vengeance seht ihr hier:

Ebenso wie die zuletzt wiederweckte Ninja Gaiden-Serie schickt sich das Shinobi-Spiel der alten Schule an, euch einiges an schweißtreibender Stick-Arbeit abzuverlangen. Schon damals galt jenes als vergleichsweise schwierig – wobei die Neuauflage keine Ausnahme darstellen dürfte. Vor schicken, handgezeichneten Kulissen schlüpft ihr in die Rolle des legendären Shinobi Joe Musashi, einem Meister der Ninjakünste. Nachdem ihr euer Dorf niedergebrannt und euren Klan erstarrt und versteinert vorfindet, begebt ihr euch auf den Pfad der Rache, um dem unsäglich Bösen gegenüberzutreten.

Mit der Gratis-Demo bekommt ihr bereits jetzt Zugriff auf die erste Stage des Spiels, das Oboro Village, darüber hinaus ist ein Arcade Mode enthalten, in dem ihr natürlich den Highscore anpeilt – alles ohne PS Plus. Bei Twitter überschlägt man sich mit Lob, liest man hier doch mitunter Wortmeldungen wie „kostenlos hat noch nie so viel Spaß gemacht“. Das Spiel sei „spektakulär“ auf der Switch 2 und ein „Pflichtkauf“. Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 29. August für die PlayStation 5, die PS4, die Xbox Series X|S und für die Nintendo Switch.

