PlayStation 5: Kostenlose Preview – so könnt ihr in kommenden Racing-Hit schon mal reinspielen

Fans von rasanten Fun-Racern steht wieder eine aufregende Zeit bevor: Nach Genre-König Mario Kart und vor Kirby Air Riders im November prescht in Kürze Nintendos ehemals größter Konkurrent dazwischen: Sega bringt mit Sonic Racing: CrossWorlds einen potenziellen Herausforderer auf den Markt – auch auf der Switch übrigens.

Auf dieser, wie auch auf PlayStation 5, Steam und anderen Plattformen können potenzielle Fans demnächst schon einmal starten und mit dem blitzschnellen Igel und seinen Freund*innen ein paar Runden drehen.

Sonic Racing: CrossWorld ab nächste Woche mit kostenloser Demo

Was würde zu Sonic, Segas seit jeher heiß geliebtem Maskottchen, auch besser passen als ein Rennspiel? In Sonic Racing: CrossWorlds geht es durch bunte und abwechslungsreiche Level – von einer belebten Mall über eine blinkende Casino-Strecke bis hin zu einem geisterhaften Schiffswrack. Ja, der Vergleich mit Mario Kart drängt sich auch bei der Thematiken der Level auf. Der Clou ist aber, dass sich dieses nach jeder Runde ändert.

Der oder die Führende hat es nämlich in der Hand, auf welche Strecke es in der zweiten Runde geht. Dementsprechend ändert sich auch das finale Rennen, das eine Mischung aus den ersten drei ist. Hört sich nach Chaos an? Klar, aber das wollt ihr doch bei so einem Spiel. Neben Sonic und seinen Kumpels wie Tails und Knuckles schwingen sich zudem auch eine Reihe von Gast-Stars in das Fahrzeug oder aufs Hoverboard.

So geben sich unter anderem Joker (Persona 5), Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon) oder Vocaloid-Star Hatsune Miku (Project Diva) die Ehre – allesamt aus Spielen, die ebenfalls von Sega veröffentlicht wurden. Dazu kommen noch SpongeBob und seine Freunde, ebenso wie die Ninja Turtles. Ein kunterbuntes Tohuwabohu ist also vorprogrammiert.

Nach der Open Beta im August können Fans jetzt ab 17. September mit der Gratis-Demo in den Fun-Racer starten, sowohl für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch als auch via Steam und Epic für den PC. Last-Gen-Nutzer*innen auf PS4 und Xbox One gucken erst einmal in die Röhre, dürfen aber ab Release am 25. September auch auf diesen Plattformen starten. Bis dahin könnt ihr ja vielleicht diesen brandneuen Gratis-Titel spielen.

Quelle: Pressemitteilung (SEGA)