PlayStation 5: Krasses Gaming-Highlight aus 2024 schafft es demnächst endlich auf die Konsole

Im vergangenen Jahr musste die PlayStation 5 den Release von Senua’s Saga: Hellblade 2 leider an sich vorbeiziehen lassen. Jetzt wird es endlich Zeit, sich das düstere Action-Adventure auch in die eigene Spieleauswahl rüberzuziehen.

Entwicklungsstudio Ninja Theory hat verraten, dass die Zusammenführung bereits geplant ist und nicht mehr lange auf sich warten lässt. In seiner neuen Heimat will sich das Spiel als schicke Enhanced Version einnisten.

PlayStation 5 darf Senua’s Saga: Hellblade 2 endlich willkommen heißen

Als Titel aus der Riege der Xbox Game Studios startete Senua’s Saga: Hellblade 2 exklusiv auf Microsofts aktuellster Konsole und PC-Systemen. Dieser Sonderstatus soll nun aufgehoben werden, wie man in einem Video auf YouTube verriet, das passend zum einjährigen Jubiläums des Spiels online ging. Nächster Halt: Die PlayStation 5, und zwar noch in diesem Sommer. Ein konkreteres Datum will man zurzeit noch nicht nennen.

Hier das besprochene Video:

Für die Eroberung der neuen Konsole soll der zweite Teil von Hellblade in eine neue Version aufsteigen, nämlich die Enhanced Edition. Diese kommt mit neuen Features, welche allerdings bisher nicht weiter benannt sind. Auch auf den ursprünglichen Plattformen Xbox Series X und PC dürfen Spieler*innen von der Neuauflage profitieren, in Form eines kostenlosen Updates, welches zur selben Zeit wie die Portierung erscheint.

Was ist Senua’s Saga: Hellblade 2 für ein Spiel?

Inhaltlich erwartet euch in Senua’s Saga: Hellblade 2 eine Reise durch das Island der Wikingerzeit, bei der ihr als Protagonistin Senua zwischen brutalen Kämpfen und finsteren filmischen Sequenzen wandelt. Dabei erlebt ihr die Welt aus Senuas verzerrter Perspektive, da diese an einer Psychose leidet. In den sehr positiven Rezensionen auf Steam wird vor allem die Story häufig gelobt, deren starke Wirkung auch die für ihre Darstellung ausgezeichnete Schauspielerin Melina Juergens maßgeblich mitzuverantworten hat. Auch das Audiodesign hat auf den Game Awards 2024 einen Preis einsacken können.

Wem diese Beschreibung zusagt, erhält mit der Ankündigung der Enhanced Edition die perfekte Gelegenheit, in die epische Erzählung abzutauchen. Besonders, wenn die Nutzung einer Sony-Konsole ab Sommer kein Hindernis mehr darstellt. An anderer Stelle erwarten Nutzer*innen der PlayStation allerdings schlechte Nachrichten, da das Punktesammeln ein Ende nimmt.

