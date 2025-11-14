PlayStation 5: Leak gibt jetzt glänzende Aussicht auf Spiele-Zukunft – „Das ist eine Riesensache“

Stillstand ist keine Option: Wer in der konkurrenzgetriebenen Welt des Gamings von Bedeutung bleiben will, muss sich ständig weiterentwickeln. Das weiß auch PlayStation-Hersteller Sony. Der ist wohl gerade dabei den Launch eines neuen Features für die Konsole vorzubereiten, wenn man einem aktuellen Leak glauben schenkt.

Jenes, so wenig darüber auch bekannt ist bisher, könnte dieses einen sehr erfreulichen Nutzen aufweisen, über dessen Details die Community gerade am Rätseln ist. Es existieren verschiedene Theorien, wobei die einen mehr und die anderen weniger aufregend sind. Was könnte sich hinter dem gefundenen Icon verbergen?

PlayStation: Neues Cross-Buy-Feature zeichnet sich in der Zukunft ab

Twitter-Nutzer*in Amethxst ist die Entdeckung zuzuschreiben. Er oder sie hat das Backend der PlayStation 5 durchkämmt und ist dabei auf bisher ungesehene Symbole gestoßen. Eines davon wird in dem zugehörigen Posting als „echo mode“ betitelt, wobei hier wahrscheinlich eher das Wort „Eco-Mode“ gemeint ist. Immerhin ist in dem angehängten Screenshot ein kleines Blatt mit einem Blitz darin abgebildet, es handelt sich also womöglich um die Kennzeichnung eines vorhandenen, stromsparenden Modus oder ähnliches.

Auch ein Verbunds-Icon mit den Begriffen PS5 und PC zusammengeschmissen, lässt sich erkennen. Das Spannendste allerdings: das mit bunten Farben umrandete Wort Cross-Buy. Wer mit der Bezeichnung Cross-Play etwas anfangen kann, sollte auch Cross-Buy schnell verstehen können. Diese Funktion erlaubt es, ein Spiel mit einem einzigen Kauf direkt für mehrere Plattformen zu besitzen. In der Laufbahn von PlayStation war dies schon mal Thema, während der Ära der PS3 konnten bestimmte Games gleichzeitig für die stationäre Konsole und den Handheld PS Vita erworben werden.

Lesetipp: Die neuen PlayStation Plus-Spiele im November

Bald nur ein Kauf für zwei Plattformen nötig?

Nun steht die Frage im Raum, ob Sony eventuell plant, für den in Gerüchten häufig erwähnten PS 6-Handheld Doppelkaufpakete anzubieten. Wobei äußerst verwunderlich wäre, wenn dieses Gerät nicht sowieso auf die für die PS6 selbst gekauften Titel zugreifen könnte. Ganz im Sinne des Trends, den der Remote-Player für die PS5 schon geebnet hat. Viel spannender wäre es doch, wenn künftig PlayStation-Käufe die zugehörige PC-Version enthielten – angelehnt an eine Strategie, die Xbox bereits länger verfolgt. Vertreter*innen dieser Annahme gehen auch davon aus, dass es einen eigenen PC-Launcher von Sony geben könnte.

Möglicherweise aber ist das Wörtchen Cross-Buy aber auch nur eine neue Herangehensweise, Spiele mit PS4- und PS5-Versionen in beiden Varianten zusammen zu verkaufen. Was am Ende wirklich die Wahrheit ist und ob Leaker*in Amethxst handfeste Infos ausgegraben hat, bleibt abzuwarten. Immerhin geben ein Video und der in den Icons genutzte, offizielle Font von Sony Hinweise darauf, dass an den Behauptungen etwas dran sein könnte. Auf Reddit liest man in Bezug darauf hoffnungsvoll: „Wenn das stimmt, ist das eine Riesensache“.

Da es noch etwas dauern könnte, bis sich hierzu neue Infos ergeben, könnt ihr euch bis dahin die Zeit damit vertreiben, auf einen der über 1.000 Preise einer neuen PlayStation-Aktion zu hoffen.

Quellen: Twitter / @yAmethxst, Reddit r/Gaming