PlayStation 5: Heftige Release-Offensive im Anmarsch – Leaker verspricht „weitere Sony-Spiele“

Mit dem beliebten Multiplayer-Shooter Helldivers 2 soll erst der Anfang gemacht sein – denn im Zuge von Sonys Multiplattform-Strategie dürften bald schon weitere, wichtige Titel aus dem Gaming-Katalog der PlayStation 5 ihren Weg auf Xbox Series finden.

Das hat jetzt nochmal der zumeist verlässliche Leaker NateTheHate auf Twitter verkündet. Wer im Gaming-Kosmos zu Hause ist, weiß natürlich: Der Insider teilt regelmäßig seine brandheißen Informationen über die Spielebranche – insbesondere zum Konsolenkosmos rund um PlayStation, Xbox & Co. Jetzt also ist der Mann nochmal mit einer hoffnungsfrohen Aussage für alle Besitzer*innen von Xbox Series aufgeschlagen.

Xbox Series – weitere Playstation 5-Spiele stehen wohl kurz bevor

Am 31. Juli ist der Videospiele-Insider NateTheHate also wieder im Kreise der Gaming-Freunde mit einer Aussage aufgefallen – diesmal in Verbindung mit Sonys Multiplattform-Strategie und wie diese auf kommende Releases für Xbox Series ausstrahlen könnte. „Weitere Sony-Spiele werden für Xbox erscheinen, ja“, schrieb der Branchnen-Insider. Und schob augenzwinkernd hinterher: „Ich weiß nichts darüber, ob LEGO Horizon auf die Xbox kommt … aber selbst wenn, würde es irgendjemanden interessieren?“. Doch wie kommt NateTheHate speziell auf diese Klemmbausteinerei?

Twitter-Posting des Insiders:

Der Grund, weshalb sich NateTheHate insbesondere über LEGO-Abenteuer zu den populären Horizon-Actionrollenspielen auslässt, ist Twitter-Nutzer Kloot – der hat mit seiner Frage zu weiteren „Sony-Games für die Xbox“ den Ball erst ins Rollen gebracht. Bedauerlicherweise für alle, die darauf gehofft hatten, dass der namhafte Insider mit konkreten Voraussagen zu PlayStation 5-Spielen herausrückt, ist dem nicht so. Nein, NateTheHate räumt am 1. August in einem nachfolgenden Tweet offen ein, er habe „keine genauen Angaben dazu, welche Software veröffentlicht wird“.

Übrigens: Der Twitter-Beitrag des bekannten Experten ist nicht der einzige, aktuelle Hinweis darauf, dass sich bei Sony gerade eine große Multiplattform-Offensive in Vorbereitung befindet. Demnach möchte das Unternehmen künftig von Exklusivtiteln für seine PS5 zurückrudern, stattdessen stehen wohl Partnerschaften mit Mitbewerber*innen Microsoft, Valve und Nintendo in Aussicht. Einerseits würde dadurch ein nicht zu unterschätzendes Alleinstellungsmerkmal für die PlayStation 5 wegfallen. Andererseits dürften sich Xbox-Spieler*innen über den Gaming-Nachschub freuen.

Welche Ports könnten uns erwarten?

Helldivers 2 wird bekanntermaßen am 26. August auf Xbox Series aufschlagen – doch nach welchen anderen Blockbuster-Spielen dürfen Freunde der Microsoft-Konsole in Zukunft außerdem Ausschau halten? Das oben bereits angesprochene LEGO Horizon Adventures könnte laut Gerüchteküche ebenfalls als Portierung nachrücken.

Weiteren Branchen-Spekulationen nach zu urteilen, wird Sony zunächst den Fokus auf Online- und Mehrspieler-Titel wie eben Helldivers 2 setzen, aber auch über Singleplayer-Hits wie God of War oder The Last of Us hörte man munkeln. Bis die neue Stoßrichtung der japanischen Schmiede auch für uns Gamer*innen spielerisch spürbar wird, bietet der Xbox Game Pass immer wieder immer neue Gaming-Granaten.

