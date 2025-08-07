PlayStation 5: „Adventure-Game des Jahres“ – jetzt für wenige Tage galaktisch günstig

Im Kosmos Superheldenfilme noch den Überblick zu behalten, ist eine monströse Mammutaufgabe – egal, ob Marvel mit Iron Man, Spider-Man & Co. oder DC mit Wonder Woman, Batman und Konsorten. Für alle Anhänger*innen der von Filmregisseur James Gunn (Superman, Slither) geprägten Gruppe außerirdischer Krimineller jedoch, gibt’s zumindest ein Videospiel, auf das man sich einigen kann: das Action-Adventure Marvel’s Guardians of the Galaxy.
Von Eidos-Montréal (Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Avengers) entwickelt, hat das Abenteuerspiel zu seiner Zeit gleich mehrere, wichtige Branchenpreise abgeräumt – darunter eine Auszeichnung für die Beste Handlung bei den Game Awards, oder als „Adventure-Game des Jahres“ 2022 bei den DICE Awards. Dieser Tage ist dieser Game-gewordene Fantraum zum Hammerpreis im PlayStation Store eingeschlagen.
Marvel’s Guardians of the Galaxy – stellar günstig für PlayStation 5 & 4
Marvel’s Gurdians of the Galaxy wurde im PlayStation Store also ein saftiger Rabatt verpasst – und zwar von gleich 85 Prozent. Konkret in Kaufbeträgen ausgedrückt: Anstelle der bisherigen 69,99 Euro zahlt ihr momentan gerade mal schlappe 10,49 Euro. Der Angebotspreis gilt allerdings nur – wie sollte es anders sein? – bis zum 14. August, genauer bis um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Was ihr für euren Zehn-Euro-Schein und eine Handvoll Centmünzen bekommt? Knallt euch nachstehender Trailer vor den Latz.
Veröffentlichungstrailer zum Guardians of the Galaxy-Spiel:
Alleine die traumhafte Sternebewertung im PlayStation Store spricht Bände: Fast 28.000 Bewertungen wurden dort von Spieler*innen abgegeben, was in eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,61 von 5 Sternen gemündet hat. Übrigens ein Vorteil, falls ihr keine PlayStation 5, sondern noch eine Sony-Konsole der letzten Generation bei euch zu Hause stehen habt: Marvel’s Guardians of the Galaxy funktioniert auch mit der PlayStation 4.
Doch was genau erwartet Spieler*innen dieses abgedrehten Action-Adventure – abgesehen natürlich von geballter Marvel-Markenmacht, die automatisch Fans von Black Widow, Doctor Strange oder Black Panther auf den Plan rufen dürfte? Nun, ihr übernehmt aus der Third-Person-Perspektive die Kontrolle des legendären Star-Lords – also dem Anführer der Guardians of the Galaxy, einer bunt zusammengewürfelten Superheld*innentruppe, bestehend mitunter aus einem genmanipulierten Waschbär, oder einem baumähnlichen Wesen. Das Grüppchen zählt mit Gamora aber auch die tödlichste Frau der Galaxis zu ihren Mitgliedern.
Als hitzköpfiger Star-Lord führt ihr also eure exzentrische Alien-Truppe an, als ihr mit den Nova Corps aneinandergeratet – einer intergalaktischen Militärmacht. Als wäre das nicht dramatisch genug, tritt auch noch die Kirche der Wahrheit auf den Plan, will die gesamte Galaxis missionieren. Kurzum: Wer die Guardians of the Galaxy immer schon mal von der großen Leinwand spielerisch wertvoll auf den heimischen Monitor hieven wollte, sollte sich jetzt Marvel’s Guardians of the Galaxy gönnen – oder von unserem Test überzeugen lassen, inwiefern Eidos Montreal „unterhaltsame Superhelden-Action“ gezaubert hat.
Quellen: YouTube / @marvel, PlayStation Store