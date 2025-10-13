PlayStation 5: Nach Battlefield 6 – dieser Spielegigant schießt jetzt an die Spitze der Charts

Das Herbstgeschäft ist in vollem Gange und bei einigen Publishern klingeln derzeit die Kassen, insbesondere EA dürfte sich über den starken Start von Battlefield 6 freuen. Nach der Veröffentlichung des Multiplayer-Shooters dominiert jetzt aber ein ganz anderer Titel die Vorbesteller-Charts auf der PlayStation 5.

Obwohl mit Arc Raiders, The Outer Worlds 2, Anno 117: Pax Romana oder einem Ninja Gaiden 4 noch so einige Hochkaräter demnächst anstehen, müssen sie sich alle vier Call of Duty: Black Ops 7 geschlagen geben. Der Zweikampf mit der Battlefield-Reihe geht damit so richtig los.

Call of Duty: Black Ops 7 schießt an die Spitze der PS5-Charts

In den letzten Wochen hatte der Shooter-Gigant von Activision schwer, zur Konkurrenz aufzuschließen. Battlefield 6 dominierte schlicht und ergreifend die Vorbestellungen auf der PlayStation 5. Es gab einfach keine Chance für Call of Duty: Black Ops 7 daran vorbeizukommen.

Mit dem Release von EAs jüngsten Hit kann sich nun aber der alljährliche CoD-Release die Krone aufsetzen. Sogar gleich doppelt: Während die Standard-Edition 79,99 Euro den ersten Platz belegt, reiht sich direkt dahinter die 109,99 Euro-teure Vault-Edition ein. Beide sind übrigens nur nach vorne gerückt, weil ebenjenes Battlefield 6 dort nicht mehr gelistet wird – schließlich ist das fortan kauf- und nicht mehr vorbestellbar.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Battlefield 6

Für Activision dürfte das aber erst einmal zweitrangig sein. Angesichts der ungewohnt starken Konkurrenz in diesem Jahr ist das Interesse an Call of Duty: Black Ops 7 trotzdem offenbar noch groß genug. Zumindest so sehr, dass alle anderen Spiele weiterhin nur hinterherschauen, statt vorbeizuziehen.

Ein teurer Herbst

Wie teuer die nächsten Wochen derweil werden, verrät der erweiterte Blick auf die Vorbesteller-Liste. Direkt hinter Call of Duty: Black Ops 7 ordnet sich die Deluxe Edition von Jurassic World Evolution 3 ein – hier dürfte auch der nahe Release am 21. Oktober helfen, dass das Interesse derzeit am Steigen ist.

In den Top 10 finden sich darüber hinaus noch weitere spannende Namen: Sowohl Arc Raiders als auch Anno 117 und die vor kurzem angekündigte Umsetzung vom Microsoft Flight Simulator 2024 sind bei Spieler*innen auf der PlayStation 5 heiß begehrt. Nicht zu vergessen der Football Manager 26, bei dem die Fans nach einjähriger Pause wohl auf etliche Verbesserungen hoffen.

Falls ihr übrigens die Wartezeit auf Call of Duty: Black Ops 7 verkürzen wollt: Aktuell könnt ihr den Vorgänger, Black Ops 6, völlig kostenlos spielen. Inbegriffen sind dabei sowohl Multiplayer-, als auch Zombie- und Singleplayer-Modus.

Quelle: PlayStation Store