PlayStation 5: Nach großem Erfolg – das sind die Pläne mit kontroversem Action-Hit

Die ganz großen Awards blieben – auch aufgrund starker Konkurrenz – schlussendlich aus, dennoch war Stellar Blade im vergangenen Jahr eine der großen Überraschungen auf der PlayStation 5 (mittlerweile auch auf dem PC erhältlich).

Trotz der Kontroversen um das Action-Adventure – allen voran wegen der Inszenierung der Protagonistin Eve – überzeugte das Spiel mit seiner beeindruckenden Grafik und seinem schnell ins Blut übergehenden Kampfsystem. Kein Wunder also, dass Entwicklerstudio Shift Up weiter an der IP feilen will.

Stellar Blade mit Nachfolger – und mehr?

Auf der renommierten Bewertungsplattform Metacritic kann Stellar Blade einen respektablen Schnitt von 81 / 100 Punkte seitens der Fachpresse vorweisen, vor allem aber 9.2 / 10 Punkte bei über 7.700 User-Bewertungen. Das Action-Adventure im endzeitlichen Science-Fiction-Setting kam also bestens an bei der Spielerschaft, daher ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Arbeit an einem Nachfolger bestätigt wurde. Dieser soll im Jahr 2027 bei uns aufschlagen.

Aber auch darüber hinaus soll das Franchise weitergetragen und fest etabliert werden, wie aus einem Finanzreport von Shift Up (via Eurogamer) bekannt geworden ist. Besonders durch den Port auf den PC habe es Stellar Blade „geschafft, neue Nutzer*innen für sich zu gewinnen und seine Position als AAA-Franchise zu stärken“, heißt es dort. Nachdem das Action-Adventure im Juni für den PC erschienen ist, hatte es sich dort über eine Million Mal innerhalb von drei Tagen verkauft.

Übrigens: Unseren Test zu Stellar Blade könnt ihr euch hier zu Gemüte führen

Man plane weitere Ableger in dem Universum, „damit sich Stellar Blade als qualitativ hochwertige IP etablieren kann“, so ist im Finanzreport weiterhin zu lesen. Interessant ist dabei vielleicht, dass nicht explizit erwähnt wird, dass es sich dabei um Videospiele handeln muss. Stellar Blade und die in dessen Universum stattfindenden Geschichten könnten auch gut als Manga oder Animationsserie umgesetzt werden.

Dass Shift Up nach diesem Hit weiter auf die Marke baut, ist also nicht überraschend, war es doch das erste Werk dieser Ausmaße für das koreanische Studio – nicht jedoch der einzige Erfolg. Bereits vorher existierte ein beliebter RPG-Shooter, der kürzlich sogar ein Crossover mit Resident Evil ankündigte.

Quellen: Metacritic, Eurogamer