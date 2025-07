PlayStation 5: Diese Woche ganze 11 neue Spiele – mit großen Highlights am Donnerstag

Im Kalender an der Wand dürft ihr wieder eine Zeile weiterrutschen und die dreißigste Sieben-Tage-Abfolge in 2025 willkommen heißen. Eigentlich kein besonders spannender Akt, dazu kann er aber werden, wenn man sich bewusst macht, dass damit auch eine Reihe neuer Spiele-Releases für PlayStation 5 einhergehen.

Gleich in elf Fällen dürft ihr abwägen, ob ihr zuschlagen und eure Spielebibliothek erweitern wollt oder den Geldbeutel doch lieber erstmal ruhen lasst. Bei der breitgefächerten Auswahl empfiehlt es sich, bei jedem Titel individuell zu entscheiden – hier lässt sich nichts über einen Kamm scheren.

PlayStation 5: Übersicht zu allen neuen Spielen in Kalenderwoche 30

Zum Wochenstart darf es eure Konsole noch ruhig angehen lassen, denn der Montag in KW 30, welche den Zeitraum vom 21. Juli bis zum 27. Juli abdeckt, bringt noch keine neuen Releases ins Haus. Erst am Dienstag kommt der Stein ins Rollen, und zwar mit ordentlich Tempo, denn es schlagen sofort vier neue Titel auf einmal im PlayStation Store auf.

Besondere Aufmerksamkeit sollte allerdings trotzdem dem Donnerstag gelten. Auf diesen Tag dürfen sich sowohl Shooter-Fans als auch Soulslike-Liebhaber*innen freuen, dank der Kombo aus Killing Floor 3 und Wuchang: Fallen Feathers. Am Freitag purzeln noch zwei weitere, etwas kleinere Spiele hinterher, so dass ihr euch am Wochenende voll und ganz darauf konzentrieren könnt, die Beute der Werktage auszukosten.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 22. Juli 2025:

Luto

Wildgate

Abiotic Factor

Monument Valley 3

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 23. Juli 2025:

Wheel World

Secret Paws – Cozy Offices

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 24. Juli 2025:

Wuchang: Fallen Feathers

Hatsune Miku Logic Paint S+

Killing Floor 3

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 25. Juli 2025:

Death Relives

Flame Keeper

Die Highlights im näheren Blick

Vermisst ihr derzeit ein frisches Soulslike in eurem Leben, müsst ihr euch den 24. Juli dick im Kalender anstreichen. Somit gerät der Release von Wuchang: Fallen Feathers nicht aus euren Augen. In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle der Piratenkriegerin Wuchang und bahnt euch einen Weg durch das Land Shu zur Zeit der späten Ming-Dynastie, welches von einer Krankheit heimgesucht wird, die ihr selbst mit euch herumtragt. Während ihr nach und nach eure verlorenen Erinnerungen aufdeckt und in die Geschicke der Welt um euch herum reingezogen werdet, stehen spielerisch epische Kämpfe im Vordergrund.

Die gibt es auch in Killing Floor 3 zu bestreiten, wenn auch in anderer Form. Hier stellt ihr euch allein oder in einem Team mit bis zu fünf Freund*innen Massen an Untoten, den sogenannten Zeds, gegenüber. Hierfür könnt ihr auf ein üppiges Waffenarsenal zurückgreifen und dabei zuschauen, wie sich vor euch ein brutales Blutbad entfaltet. Sollten euch weder die beiden Glanzstücke, noch die andern neun neuen Spiele der aktuellen Kalenderwoche ansprechen, werdet ihr mit einem entsprechenden Abo eventuell im aktuellen PlayStation Plus-Katalog fündig, welcher unter anderem ein bisher unterschätztes Juwel für euch bereithält.

