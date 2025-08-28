PlayStation 5: Dieses nervige Feature ist ab sofort Geschichte – macht euch das Leben leichter

Endlich hat Sony nachgegeben und sich einer Kritik gestellt, die bereits seit längerer Zeit am PlayStation Store haftet. Dabei wird ein Feature überarbeitet, welches es uns künftig deutlich erleichtern soll, unser hart verdientes Geld zurückzubekommen.

Ganz konkret ist die Rede natürlich vom Rückerstattungsprozess. Dieser lief bislang über ein eher umständliches und besonders benutzerunfreundliches Formular, ehe man Gefahr lief, vom ebenso unzuverlässigen Support-Bot abgeschmettert zu werden. Stattdessen können die Refunds ab sofort viel schneller über die App der PlayStation oder die offizielle Webseite in Auftrag gegeben werden.

Über Jahre hinweg forderten Spielerinnen und Spieler, den Rückerstattungsprozess im PlayStation Store zu vereinfachen. Dem kam Sony nun nach und tat damit gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Transparenz gegenüber seiner zahlenden Kundschaft, die sich obendrein über eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit freuen darf. Über die Transaktionshistorie eures Kontos findet ihr ab sofort den Weg zur Rückerstattung. Seid ihr in der App unterwegs, öffnet ihr einfach das Menü in der oberen rechten Ecke und wählt hier die entsprechende Option.

Nun tippt ihr den Kauf, den ihr rückgängig machen wollt, ganz einfach an. Ist euch der Weg über die Website lieber, geht ihr praktisch ähnlich vor, allerdings werdet ihr womöglich zu einem zusätzlichen Login aufgefordert. So oder so: Der lästige Support-Bot, der euch zuvor im Falle des Falles das Leben unnötig erschwert hat, gehört ein für alle Mal der Geschichte an und nervt euch nicht länger zusätzlich.

Nach wie vor gelten allerdings die gleichen Spielregeln, wenn ihr einen Kauf ungeschehen machen wollt: 14 Tage lang verbleiben euch, um die Rückerstattung zu beantragen. Habt ihr die gekauften Inhalte bereits auf eurer PlayStation heruntergeladen, installiert oder gar gestreamt, sind ebene jene von den Refunds exkludiert. Natürlich nur, solange es sich dabei nicht um fehlerhafte Versionen oder anderweitig, technisch nicht rund laufende Produkte handelt. Dann gewährt euch Sony nämlich auch im Nachgang noch die Möglichkeit, eine Erstattung anzufordern. Binnen zehn Tagen soll das Geld dann im Falle einer Genehmigung auf eurem Konto landen.

Kommt es hierbei zu etwaigen Problemen, steht euch nach wie vor der klassische Weg über den Support von Sony offen, bei dem euch via Kontakt zum Hersteller in jedem Fall weitergeholfen werden soll. Mit den Änderungen führt man die Philosophie der verbesserten Benutzerfreundlichkeit, die man seit der Einführung der PlayStation 5 pflegt, fort. Gänzlich zufrieden dürften Kundinnen und Kunden aber nach wie vor nicht sein, immerhin gibt es noch immer unerhörte Wünsche, die sich an den Vorbildern großer Plattformkonkurrenten wie Steam oder GOG orientieren.

