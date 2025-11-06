PlayStation 5: Bei dieser Aktion könnt ihr jetzt über 1.000 richtig dicke Preise abräumen

Jetzt, wo ihr die Spinnweben von eurer PlayStation 5 abgehängt habt, ist es langsam an der Zeit, die Lichterketten und Lebkuchenmänner herauszuholen – richtig, das Weihnachtsfest rückt näher.

Auch bei Sony klingeln nicht nur die Kassen, sondern auch die Schlittenglocken, weshalb man die bevorstehenden Feierlichkeiten mit einer passenden Aktion einleiten will. Der Dezember lässt zwar noch einen knappen Monat auf sich warten, aber damit ihr das Fest unterm Tannenbaum wirklich nicht verpasst, dürfte euch der frisch angekündigte Adventskalender als Erinnerungsstütze helfen.

PlayStation 5: Das steckt im neuen Adventskalender

Es ist nicht das erste Mal, dass Sony eine stimmig dekorierte Pappschachtel mit 24 Türchen vertickt, aber die eingeführte Tradition wird offenbar auch dieses Jahr fortgeführt, wie ein neuer Eintrag auf dem offiziellen Blog verrät. Und obwohl eine PlayStation 5 samt weißbärtigem, in roten Samt gehülltem Astro Bot auf dem Cover prangt, könnt ihr auch mit der Vorgängerkonsole ein paar spannende Preise absahnen.

Zunächst einmal besteht die Chance, dass ihr einen von insgesamt zehn Adventskalendern gewinnt, wenn ihr an einer Verlosung teilnehmt. Ruft ihr den oben verlinkten Blog auf, müsst ihr dort nur noch euren liebsten PlayStation-Charakter nennen und eure E-Mail-Adresse angeben, sowie die Teilnahmebedingungen bestätigen und dann auf „Bestätigen“ drücken, schon befindet sich euer Name im digitalen Lostopf und mit etwas Glück nennt ihr bald einen Kalender euer Eigen.

Und was hat das gute Stück nun zu bieten? Zunächst einmal kostet es 50 Euro – elf Kalender entsprechen also einer PlayStation 5. Keine günstige Einstiegshürde, aber das Geld bekommt ihr durch die beiden 25 Euro wertvollen Gutscheinkarten für den PS Store tatsächlich garantiert wieder raus. Darüber hinaus erwartet euch noch ein weihnachtliches Puzzle mit 96 Teilen, ein paar Fun Facts zur Konsole sowie eine kleine digitale Überraschung.

Einen von 1.111 Preisen gewinnen

Wir hatten da aber ja noch was von Preisen erwähnt, richtig? Tatsächlich kommt jeder der Adventskalender mit einem Code daher, den ihr ab dem 12. Dezember auf der offiziellen Website eingeben könnt, um am dazugehörigen Gewinnspiel teilzunehmen. Was euch bei den 1.111 Preisen genau erwartet, verrät man noch nicht, eine PlayStation 5 könnte aber durchaus dabei sein.

Wer jetzt Blut geleckt hat, sollte ab sofort auf die Pirsch gehen und wahlweise bei MediaMarkt, Saturn, Kaufland oder Müller in Deutschland danach Ausschau halten. Online-Bestellungen sind nicht möglich und die Stückzahl limitiert, Sony wirft euch den Kalender also nicht unbedingt in die offenen Arme. Ist euch die Suche danach zu blöd, kommen euch diese neuen PlayStation 5-Spiele vielleicht eher entgegen.

