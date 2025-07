PlayStation 5: Neue limitierte Konsolen-Edition im Bundle mit Exklusivtitel angekündigt

Glänzendes, kahles, weißes Plastik ist gar nicht euer Stil? Dann kann die normale PlayStation 5 euer Ästhetikempfinden wohl eher nicht ansprechen. Daher vollständig auf eine Anschaffung zu verzichten, wäre allerdings etwas drastisch, vor allem, da ihr gar nicht darauf angewiesen seid, euch mit dem Standardlook zufrieden zu geben.

Immer mal wieder gibt es besondere Editionen des Geräts mit spezieller Farb- und Designwahl. So auch zur Feier des bevorstehenden Release des Spiels Ghost of Yotei. Gleich zwei Optionen für ein Bundle aus PS5 und einer Kopie des Titels stehen euch in limitierter Auflage zur Verfügung.

PlayStation 5: Bald im Ghost of Yotei-Look zu haben

Ghost of Yotei ist der Nachfolger zu dem von japanischer Historie inspirierten Action-Adventure Ghost of Tsushima und setzt etwa 300 Jahre nach den vorangegangenen Ereignissen ein. Im Mittelpunkt steht diesmal die Söldnerin Atsu, welche sich nach der Ermordung ihrer Familie auf einen Rachefeldzug begibt. Ab dem 2. Oktober 2025 werdet ihr euch ihrer Reise anschließen können, wenn das Spiel offiziell und exklusiv für PlayStation 5 erscheint.

Vorbestellungen sind bereits möglich, wer allerdings noch etwas länger wartet, kann sich gleich die passende Konsole mit in den Warenkorb hauen. Und zwar entweder die Gold- oder die Black-Edition. Beide zeigen einen in typischer japanischer Kalligrafie gezeichneten Berg, so wie das Logo von Ghost of Yotei, nur jeweils in einer anderen Farbe.

Im Bundle befindet sich außerdem je ein Dual Sense Wireless Controller in komplementärer Aufmachung und ein Gutschein für die Vollversion des Games inklusive digitaler Vorbestellungsinhalte, die eine In-Game-Maske und das „Atsu + Yotei-Sechs“-Avatar-Set umfassen.

Lesetipp: PlayStation 5-Spiel überrascht mit kostenlosem Update

Auch als Cover für bestehende Konsolen

Falls ihr schon eine PlayStation 5 zu Hause habt und keine Pläne, diese auszutauschen, habt ihr auch die Möglichkeit, das goldene Design als Konsolen Cover für die Basic- und Pro-Version zu erstehen. Ebenso können die Controller einzeln erworben werden, falls ihr allein daran Interesse habt. Wichtig nur zu wissen: Die Ausführungen in Schwarz sind lediglich direkt bei PlayStation selbst bestellbar, während das goldene Modell frei zum Verkauf steht.

Hier ein Video für den optischen Eindruck:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Genau Preise für die Ghost of Yotei-Produktreihe sind bisher noch nicht bekannt. Dazu wissen wir wohl erst mehr, sobald sich zu einem ungewissen Zeitpunkt das auf der Webseite prangende „Vorbestellung bald möglich“ in „Vorbestellung jetzt möglich“ verwandelt. Für sich genommen soll Ghost of Yotei in der Standard Edition 79,99 Euro kosten, 89,99 in der Deluxe Edition. Sowohl das Spiel als auch die limitierten Konsolen plus Zubehör sind für eine Veröffentlichung am 2. Oktober angedacht.

Ganz so genau datieren lässt sich der Release einer PlayStation 6 zwar nicht, allerdings ist das Jahr ihres Debüts durch Leaks eventuell bereits in Umlauf.

Quellen: PlayStation.com, YouTube / PlayStation