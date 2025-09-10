PlayStation 5: Gleich 12 neue Spiele in dieser Woche – mit einem riesigen Highlight am Freitag

Der September ist im vollen Gange und das bedeutet, dass jetzt die Zeit der großen Veröffentlichungen beginnt. Gerade erst haben wir Hollow Knight Silksong und Cronos: The New Dawn hinter uns gebracht, da dürft ihr in der aktuellen Woche auf der PlayStation 5 direkt über weitere neue Spiele frohlocken.

Unter anderem steht der Release eines heiß erwarteten Ego-Shooters vor der Tür, der euch sowohl im Singleplayer- als auch Koop-Modus unterhalten möchte. Darüber hinaus bekommt eines der besten Rollenspiel-Abenteuer des Jahres eine frische Erweiterung spendiert, die euch richtig ins Schwitzen bringt.

PlayStation 5: Diese Spiele gibt es in dieser Woche für euch

Im Detail wollen es sich gleich zwölf neue Spiele in der Kalenderwoche 37, die vom 8. bis zum 14. September 2025 reicht, auf eurer PlayStation 5 gemütlich machen. Sofern ihr dazu bereit seid, im Vorfeld den einen oder anderen Euro auf den digitalen oder manchmal auch physischen Tresen zu hinterlassen.

Dabei gibt es in Sachen Genre ordentlich Abwechslung: Action, etwas zarter Horror im Stil von Tim Burton, Anime und sogar mehr oder weniger feine Kart-Action stehen parat, um sich eure Freizeit einzuverleiben. Hinzu kommt das nächste Kapitel von Kingdom Come Deliverance 2, welches euch noch intensiver Schmieden lässt. Hier sind aber erst einmal alle neuen Spiele, die es demnächst auf der PlayStation 5 gibt.

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 9. September 2025:

Bubsy in: The Purrfect Collection

Dragon Ball: Gekishin Squadra

Firefighting Simulator: Ignite

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 10. September 2025:

Garfield Kart 2: All You Can Drift

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 11. September 2025:

Baki Hanma: Blood Arena

Dead Reset

Trasmoz Legends

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 12. September 2025:

Borderlands 4

EA Sports NHL 26

Gloomy Eyes

Roman Sands RE:Build

Captured

Der größte Loot-Shooter ist wieder da

Das große AAA-Schaulaufen im Spieleherbst 2025 eröffnet Borderlands 4, welches fast auf den Tag genau sechs Jahre nach dem direkten Vorgänger erscheint. Natürlich nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch am PC und auf der Xbox Series X|S könnt ihr bereits am 12. September loslegen. Für die Nintendo Switch 2 erfolgt der Startschuss erst am 3. Oktober.

Und was erwartet euch im Loot-Shooter mit optionaler Koop-Komponente? Natürlich jede Menge Action, unzählige Explosionen, Milliarden von Waffen, eine gehörige Prise Humor und den für die Reihe ganz typischen Look – wobei es letzteren für Borderlands fast gar nicht gegeben hätte. Aber das sind ja nur Details am Rande.

Wem es schon in den Controller-Fingern juckt, endlich wieder auf Beutejagd zu gehen, darf sich also den Freitag mit einem großen, roten Kreuz im Kalender markieren. Derweil soll ein anderes PlayStation 5-Spiel schon bald endlich enthüllt werden.

