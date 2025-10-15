PlayStation 5: Gleich 15 neue Spiele diese Woche – den größten Überraschungshit gibt es ab sofort

Einmal tief durchatmen: Der Oktober nähert sich der Hälfte und bietet eine erste Verschnaufpause. Nachdem zuletzt fast Woche für Woche mindestens ein großes, neues Spiel für die PlayStation 5 sich in den Fokus geworfen hat, ist es die nächsten Tage ein wenig ruhiger.

Das heißt natürlich nicht, dass einfach gar nichts erscheint. Aber anstelle von Blockbuster-Produktionen rücken ein paar vielversprechende Indie-Titel in den Fokus. Vor allem einer könnte sich demnächst als der nächste Überraschungshit entpuppen, welcher euch stundenlang vor dem Bildschirm fesselt.

PlayStation 5: Das sind alle neuen Spiele in der nächsten Woche

Bevor wir näher auf die genannten Spiele für die PlayStation 5 eingehen, hier die übliche Regel für unser wiederkehrendes Format: Wir schauen speziell auf die jeweils aktuelle Kalenderwoche, in diesem Falle ist es die 42. des laufenden Jahres. Die deckt die Tage vom 13. bis zum 19. Oktober 2025 ab.

In der Zeit erscheinen trotz fehlender AAA-Einteilung satte 15 neue Games, die euch im besten Falle nicht nur Zeit und Geld kosten, sondern auch unterhalten. Darunter übrigens auch bereits ein erstes Weihnachtsspiel, falls ihr euch auf die bevorstehenden Feiertage schon vorbereiten wollt. Alle neuen PS5-Releases listen wir für euch im Folgenden übersichtlich auf.

Neue PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 13. Oktober 2025:

Reach

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 14. Oktober 2025:

NASCAR 25

Chickenhare and the treasure of Spiking-Beard

Just Dance 2026 Edition

P1: Anchor Light

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025:

BALL x PIT

One Military Camp

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025:

Ember Knights

Overthrown

Deathless

The Cabin Factory

Blood West

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 17. Oktober 2025:

KAKU: Ancient Seal

Lumo 2

The Elf on the Shelf: Christmas Heroes

Das Highlight: Ein Devolver-Hit

Wenn ihr unser ausgewähltes Highlight für die Woche seht, werdet ihr euch gewiss erst einmal fragen: Ehrlich, liebe Redaktion, das soll der große Hit für die PlayStation 5 sein? Aber lasst uns euch sagen, dass der Ersteindruck hier täuscht, denn BALL x PIT von Devolver Digital und Kenny Sun macht ziemlich schnell süchtig.

Aber worum geht’s? Der Titel versteht sich selbst als Fantasy-Rogue-Lite, in dem wir uns durch Horden von Gegnern ballern. Das alles hochkant, wie in euch eventuell bekannten Shoot’em Up-Games. Das besondere ist dabei das quasi titelgebende Ball-System: Auf der Reise sammeln wir zufällig Bälle ein, die als Waffe dienen und jeweils unterschiedliche Boni bieten.

Im Trailer seht ihr, was euch erwartet:

Hinzu kommen Kombinationsmöglichkeiten, die den eigentlichen Spaß ausmachen und von BALL x PIT mit extremen Effekten inszeniert werden. Auf dem Monitor oder Bildschirm entzündet sich nach einigen Runs ein wahres Feuerwerk. Und dann haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dass wir außerhalb der Kämpfe eine Art eigene Stadt errichten, neue Heldencharaktere mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten und noch einiges mehr.

In der Demo wusste Ball X Pit bereits richtig zu überzeugen. Gut vorstellbar, dass uns hier der nächste Rogue-Lite-Hit erwartet. Alternativ stürzt ihr euch mit der PlayStation 5 auf die aktuellen Gratis-Spiele von PlayStation Plus.

