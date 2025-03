PlayStation 5: Neuer limitierter Controller zu ikonischer Spiele-Reihe angekündigt

Fühlt sich euer PlayStation 5-Controller einsam oder schreit danach, endlich aus dem Dienst entlassen zu werden? Dann solltet ihr euch der Möglichkeit bewusst sein, euer Regal demnächst mit einer ganz besonderen Variante des Eingabegeräts vertraut zu machen.

Auch wenn ihr eigentlich keinen Bedarf an Zuwachs habt, könnte euch der neu vorgestellte DualSense Wireless Controller allein aufgrund seines Designs doch interessieren. Fans der The Last of Us-Spiele werden darin nämlich einige Symbole aus dem gefeierten Zombie-Abenteuer erkennen.

PlayStation 5: The Last of Us-Controller in der Limited Edition

Farblich ist der PlayStation 5-Contoller eher schlicht gehalten und greift den weißen und schwarzen Farbton des Standard-Pendants in invertierter Form auf. Die linken und rechten Paneele sowie der große Button in der oben Mitte zeigen glänzende Aufdrucke der in The Last Of Us und in The Last of Us Part 2 erreichbaren Trophäen.

Lesetipp: Keine guten Aussichten auf ein drittes The Last of Us-Videospiel

Drei davon sind besonders hervorgehoben. „Die Spieler werden das ikonische Glühwürmchen-Graffiti aus Teil I wiedererkennen, während die Motte und der Wolf die miteinander verflochtenen Leben und die Dualität zwischen Ellie und Abby in Teil II repräsentieren“, erklären Entwicklungsstudio Naughty Dogs Creative Director Neil Druckmann und Graphic Designerin Megan Mehran zu deren Bedeutung.

Neuen DualSense im The Last of Us-Design demnächst vorbestellen

Vorbestellungen des DualSense-Controllers sollen bereits ab dem 14. März 2025 über Sonys offizieller Vertriebsplattform von PlayStation-Produkten möglich sein. In Deutschland erwarten euch erste Angebote diesbezüglich am selben Tag um 10:00 Uhr. Etwas über einen Monat später soll die Ware dann bei euch eintreffen, konkret am 10. April 2025. Preislich wird das Stück Hardware bei 84,99 Euro liegen und kostet damit im Vergleich zu einem normalen DualSense, wie er gerade beispielsweise gerade bei MediaMarkt angeboten wird, nur knapp fünf Euro mehr.

Die vollständige Bezeichnung für das Gerät lautet übrigens „DualSense Wireless Controller – The Last of Us Limited Edition„. Wie der Name schon verrät, sollen nur begrenzte Stückzahlen für den Kauf zur Verfügung gestellt werden. Wer zu lange wartet, verpasst das Angebot daher eventuell und muss sich auf den oft teureren Weiterverkauf verlassen.

Für Fans von The Last of Us ist die Neuerscheinung an PlayStation 5-Zubehör glücklicherweise gerade nicht der einzige Anlass, sich an ihrem geliebten Franchise zu erfreuen. Immerhin erscheint am 3. April The Last of Us Part 2 Remastered für den PC und nur zehn Tage später startet die zweite Staffel der The Last of Us-Serie.

Quellen: PlayStation Blog, Media Markt, direct.playstation.com