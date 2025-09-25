PlayStation 5: Neues Exklusivspiel überrascht Spieler mit erstem Gameplay – „Nehmt mein Geld!“

Nach drei Spider-Man-Spielen legt Insomniac Games erst einmal eine Pause ein, widmet sich stattdessen demnächst einem anderen berühmten Comic-Helden, dessen Klauen so gut wie alles zerlegen – natürlich exklusiv für die PlayStation 5.

Innerhalb der großen State of Play für September haben Sony und das kalifornische Studio erstmals Gameplay zu Marvel’s Wolverine präsentiert. Das fällt im Vergleich zu den Abenteuern der beiden Spinnenhelden unfassbar viel brutaler aus – und sorgt damit für begeisterte Stimmen.

Marvel’s Wolverine: Das brutalste Exklusivspiel der PlayStation 5

Erstmals haben Insomniac und Sony in 2021 eine Umsetzung des vielleicht bekanntesten X-Man angekündigt, aber seitdem herrschte, mit Ausnahme eines fiesen Leaks, absolute Funkstille. Jetzt bekommt Logan aber endlich das Rampenlicht, welches er ohnehin verdient und erscheint 2026 als Marvel’s Wolverine für die PlayStation 5.

Die ersten Spielszenen können sich dabei auch wirklich sehen lassen, da das zuständige Team sich in Sachen Gewaltgrad und Brutalität an der Vorlage orientiert. Die mit Adamantium überzogenen Krallen zeigen in dem etwas weniger als zwei Minuten langen Video, wie unfassbar scharf und brutal sie sein können. Ein entsprechend roter USK-Sticker dürfte so gut wie sicher sein.

Lesetipp: Marvel’s Spider-Man 2 im Test

Was wir auch sehen? Wolverine, übrigens verkörpert von Spartacus-Darsteller Liam McIntyre, in seinem Comic-Look, Mystique und Omega Red, sowie die Sentinels. Letztere dürften vermutlich ein Grund werden, um beeindruckende Bosskämpfe zu inszenieren. Darüber hinaus bekommen wir erste Settings zu Gesicht, etwa Madripoor, Tokio und die Wildnis Kanadas.

Release rückt näher

Auf den Release müssen wir uns allerdings noch eine ganze Weile gedulden. Marvel’s Wolverine soll im Herbst 2026 für die PlayStation 5 das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Wir werden aber schon Monate vorher noch mehr zu Gesicht bekommen, denn im Frühjahr 2026 will das Team weitere Einblicke gewähren.

Hier seht ihr den Trailer in voller Länge:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das bisherige Material kommt bei den Fans aber schon zum aktuellen Zeitpunkt richtig gut an. „Halt die Klappe und nimm mein Geld“, heißt es etwa von Reddit-Nutzer*in SPQR_Maximus. Bei YouTube schreibt jaycorbin derweil: „Ich bin froh, dass Insomniac und Marvel den Mut hatten, dieses Spiel so erwachsen zu gestalten, wie es für Wolverine notwendig ist.“

Die über 3,4 Millionen Aufrufe (Stand: 25. September, 11:26 Uhr) des Trailer zeigen zudem, dass das Interesse an Marvel’s Wolverine wahrlich riesig ist. Welche Spiele ihr aktuell für die PlayStation 5 erhaltet, fassen wir für euch derweil an anderer Stelle zusammen.

Quelle: YouTube / PlayStation, @jaycorbin, Reddit / @SPQR_Maximus