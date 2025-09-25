PlayStation 5: Neues Grafik-Highlight überrascht Fans bei Trailer-Show – „interessantestes Spiel der ganzen Präsentation“

Die gestrige State of Play von Sony war wieder einmal vollgestopft mit großen Namen von kommenden Spielen. Neue Trailer, Ankündigungen, Releasedaten – PlayStation-Besitzer*innen können sich schon einmal warm für den kommenden Winter und eigentlich komplett 2026 anziehen.

Doch wo immer es große Titel gibt, müssen auch kleinere sein, die ihr Spotlight verdient haben und ebenfalls ihre Fans finden. Oft kriegen die im Nachhinein noch einmal besondere Aufmerksamkeit, weil sie einen speziellen Eindruck hinterlassen haben. Dies traf gestern auf ein Spiel namens Chronoscript: The Endless End zu.

Chronoscript überzeugt Fans bei PlayStation-Präsentation

Optisch sticht der Plattformer auf jeden Fall aus den ultrarealistischen Looks von Marvel’s Wolverine, Crimson Desert, Saros, oder was die State of Play ansonsten noch beherrscht hat, heraus. In einer handgezeichneten Welt schlüpft ihr in Chronoscript in die Rolle eines Charakters – zunächst nur als der „Editor“ bezeichnet –, der aus Tinte zu bestehen und in einem Buch gefangen zu sein scheint. Dessen Geschichte ist im wahrsten Sinne endlos, sodass ihr euch auf die Suche nach dem finalen Kapitel machen müsst.

Seht hier den Trailer zu Chronoscript: The Endless End:

Besonders fällt bei dem Spiel die handgezeichnete Grafik und das sehr detaillierte Level- und Gegnerdesign auf. Wie in einer verwunschenen Bibliothek mit aberhunderten Folianten und Schriftrollen, zerbrochenen Leitern und heruntergefallenen Bildern. Mit dem Medium Buch wird viel gespielt: Mal fällt eine Seite, auf der ihr euch gerade befindet, herunter; mal könnt ihr über ausgelaufene Tinte aus dem Buch herausbrechen – ganz ähnlich also, wie bei The Plucky Squire, zu dem in den Kommentaren auf Youtube auch schon Parallelen gezogen werden.

Nicht in Bezug auf die Grafik natürlich, wenngleich diese – bei aller Einzigartigkeit und handwerklicher Finesse – auch ihre Nachteile hat. „Ich liebe den Artstyle, aber ich habe einige Male den Charakter vor dem detaillierten Hintergrund aus den Augen verloren“, schreibt ein User. „Vielleicht könnte dieser ein bisschen mehr Kontrast vertragen.“ Viele andere in der Kommentarsektion sind sich jedoch einig: „Das war das interessanteste Spiel der ganzen Präsentation.“

Dass jedoch auch andere PlayStation-Titel in der Showcase im nächsten Jahr ihre Wellen schlagen werden, davon können wir bereits jetzt fest ausgehen. Zum Beispiel dürfen wir uns im Herbst auf den eindrucksvollen und brutalen Auftritt eines beliebten Marvel-Helden freuen.

