PlayStation 5: Neues Rollenspiel jetzt kostenlos herunterladen – „Was zur Hölle …?“

Wir alle wollen Spielspaß satt – und dabei möglichst nicht unser ganzes Sparschwein plündern. Klar: Regelmäßig wiederkehrende Rabattaktionen eben auch für die PlayStation 5 helfen dabei, den goldrichtigen Zeitpunkt abzupassen, um sich jenes Videospiel in den Warenkorb zu schubsen, auf das man schon eine gefühlte Ewigkeit ein Auge geworfen hat.

Manchmal erscheinen aber sogar solche Games, die keine schmale Mark kosten, zudem mit einer mächtig prächtigen Sternebewertung im PlayStation Store auftrumpfen – so am 7. November passiert im Zuge des Rollenspiel-Releases Plague Hunters. Was genau dahinter steckt, dazu informieren wir euch jetzt.

Für PlayStation 5: Sehr gut bewertetes Rollenspiel komplett kostenlos laden

Welches Game schmückt sich dieser Tage mit 3,76 von 5 Sternen im PS Store (Stand: 10. November), wurde vor wenigen Tagen ganz gratis für die PlayStation 5 veröffentlicht und lässt sich in das Genre Rollenspiele wegsortieren? Die Antwort lautet: Plague Hunters. Wer noch nie von diesem Release gehört hat, muss sich nicht vor den Gaming-Göttern in den Staub werfen. Es handelt sich um einen kleinen Titel von Spieleentwickler Luc Bernard, der etwa für das Serious Game The Light in the Darkness über den Holocaust bekannt ist – einem Point-and-Click-Adventure, dass es im PS Store ebenfalls komplett kostenlos gibt.

Plague Hunters nun ist ein im düsteren Fantasy-Setting angesiedeltes Rollenspiel. Versetzt werdet ihr in eine Welt voller Gefahren und Rätsel, heimgesucht von einer Seuche. Euch stehen rundenbasierte Kämpfe bevor, die sich auf einem rasterbasierten Spielfeld zutragen. Die Optik des Spiels besticht durch einen finster-fantastischen Art-Style. Falls ihr mit eigenen Augen das Gameplay erleben möchtet, können wir euch beispielsweise einen über halbstündigen Clip auf dem YouTube-Kanal von Shawn K The King ans Herz legen.

Lesetipp: Über 20 Spiele mit besonderem RPG jetzt neu für PlayStation 5

Übrigens: Wer Gefallen an dem kostenlosen Rollenspiel für die PlayStation 5 gefunden hat, kann doch noch einen kleineren Geldbetrag aufwenden – genauer gesagt 5,99 Euro. Genauso viel lässt sich nämlich das Add-on Plague Hunters: Pestopolis kosten – ein Release, zu dem beispielsweise auf dem YouTube-Kanal Obsessive Compulsive Gaming im Rahmen eines über 22-minütigen Clips getitelt wird: „Was zur Hölle ist Plague Hunters: Pestopolis?“

In seinem Video reibt sich der YouTuber im Übrigen an der Art der Fortbewegung im Spiel, jene er als zu behäbig empfindet. Darüber hinaus wirken die Kämpfe seiner Meinung nach ein wenig leblos. Falls eure Devise dessen ungeachtet „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ lautet, ihr nach kostenfreiem Rollenspiel-Nachschub für eure PlayStation 5 lechzt, solltet ihr eine Partie mit dem Basisspiel Plague Hunteres riskieren. Kostenpflichtige RPG-Kost stürmt hingegen gerade die Verkaufscharts nicht nur der PlayStation 5.

Quellen: Stiftung Digitale Spielekultur, PlayStation Store / Arcade Distilery, YouTube / @ShawnTheKing, @ObsessiveCompulsiveGaming