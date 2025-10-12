PlayStation 5 – Neues Spiel ist „wie ein neues iPhone“: Dieses Game stürmt wenige Tage nach Release auf Platz 1

Und jährlich grüßt das neue FIFA … ähm, das neue EA Sports FC, versteht sich. Ähnlich wie beim Smartphone-Hersteller aus Cupertino, also bei Apple und seinem iPhone, wird uns Jahr für Jahr eine neue Version des ziemlich gleichen Produkts aufgetischt – bei dem sich Unterschiede eher im Detail verstecken. Dass diese Wiederkehr des (fast) immer Gleichen dennoch von Erfolg gekrönt sein kann, zeigen die aktuellen Verkaufscharts.

Man sehe und staune: Sowohl auf PlayStation 5 & 4, als auch auf den Plattformen Switch 1 & 2 und nicht zuletzt Xbox Series, errang EA Sports FC 26 den Goldpokal. Sprich: Auf allen genannten Konsolen positionierte sich das neueste Sportspiel aus dem Hause Electronic Arts, bei dem das Runde ins Eckige gehört, auf dem vordersten Platz der aktuellen Verkaufscharts – zumindest bei in Deutschland lebenden Spieler*innen.

EA Sports FC 26 holt sich die Goldmedaille

Auf EA Sports FC 24, folgte also FC 25 – und am 26. September konsequenterweise jenes Fußballspiel mit der 26. Und während sich der Metascore mit mehr als grundsoliden 79 durchaus sehen lassen kann, sprechen die hiesigen Verkaufszahlen eine noch eindeutiger Sprache. „Das Simulationsspiel sichert sich jeweils die Spitzenposition auf den einzelnen Konsolen“, hieß es am 2. Oktober beim Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment. Und das, obwohl die Anschaffung eines EA Sports FC 26 „wie ein neues iPhone ist, dass man sich kauft“, titelt so mancher YouTuber spitz.

Spielerische Aspekte, die Käufer*innen von EA Sports FC 26 wertschätzen, sind beispielsweise die zahlreichen Lizenzen, der aufgemöbelte Karrieremodus speziell oder die Gameplay-Verbesserungen allgemein. Dementsprechend finden sich in der Community in der Tat wohlwollende Meinungen, die der neuesten Sportspielspitze mit dem runden Leder zugestehen, „tatsächlich ziemlich gut“ zu sein. Einerseits. Andererseits dümpelt der durchschnittliche User Score auf Metacritic, vergeben von 155 Personen, momentan auf einer weniger spitzenmäßigen 3,5 (Stand: 6. Oktober). Doch welche Titel stehen im Schatten von Jamal Musiala & Co.?

Ein weiterer, sportlicher Neuzugang in den Verkaufscharts hierzulande, ist ein Sonic Racing: Crosssworlds, entwickelt von Sonic Team, herausgegeben natürlich von Sega. Der Fun Racer rund um den knallbauen Igel, der einmal mehr einen auf Mario Kart macht, startet „auf drei Konsolen direkt in die Top 10″, so GfK Entertainment. Genauer: Platz drei konnte sich der schnellste Igel der Videospielgeschichte auf Xbox Series sichern – auf PlayStation 5 hingegen war es die Position fünf, beziehungsweise immerhin die achtstärkte Platzierung auf der Switch.

Übrigens: In den PlayStation 5-Verkaufscharts konnte sich Silent Hill f Day One Edition direkt hinter den Kickern auf dem zweiten Platz einrichten – also jener Premium-Version des Horror-Blockbusters aus dem Hause Konami, das mit jedweden Bonus-Schikanen daherkommt. Bei allem Erfolg an der Ladentheke: Dass EA Sports FC 26 auch ungeheuerlich nerven kann, haben jetzt nicht wenige PlayStation-Freunde am eigenen Controller erfahren.

