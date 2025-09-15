PlayStation 5: Neues Spiel stürmt kurz nach Release auf Platz 1 – eines der „spannendsten Spiele dieses Jahres“

Es gibt eine neue Königin bei den deutschen PlayStation 5-Verkaufscharts – und die heißt Cronos: The New Dawn, stammt vom in Polen beheimateten Entwicklungsstudio Bloober Team (Silent Hill 2 Remake, The Medium). Das hat jenes auf Games, Filme, Bücher & Co. spezialisierte, deutsche Marktforschungsunternehmen namens GfK Entertainment jetzt am 11. September berichtet.

Auch in unserem ausführlichen Test hier auf 4P konnte die von Dead Space, Resident Evil und Genre-Konsorten inspirierte Survival-Horror-Perle überzeugen – mithilfe von ekligem Body-Horror, herausforderndem Gameplay und abgedrehter Sci-Fi-Story. Damit verdrängt der neueste Release der Grusel-Expert*innen einen altbekannten Videospielhelden…

Cronos: The New Dawn erklimmt die PlayStation 5-Charts in Deutschland

Nicht nur macht sich Cronos: The New Dawn von Bloober Team somit auf Platz 1 der PS5-Charts breit, sondern verdrängt zudem den Spitzenreiter der Vorwoche – nämlich Metal Gear Solid: Snake Eater. Damit ist Cronos in guter Gesellschaft, denn trotz kleinerer Schwächen konnte ebenfalls dieses Remake des legendären Stealth-Klassikers eine Spitzenwertung einfahren – dank packender Story oder grandiosen Zwischensequenzen. Und das, obwohl der am Exzess nagende Exposition-Dumping schon mal nerven konnte.

Instagram-Meldung zum „spannendsten Spiel des Jahres“, so Bazimag:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch ein Metal Gear Solid: Snake Eater von Konami und Virtuos (Dune Awakening, Stellar Blade) ist damit keineswegs aus den Top-Platzierungen der PS5-Charts innerhalb Deutschland ausgeschieden – stattdessen schlicht auf Platz drei zurückgefallen. Apropos Platzierungen: Zwischen Cronos: The New Dawn und dem Remake-Metal Gear Solid konnte sich ein anderer, mafiöser Neuzugang schmuggeln. Mafia: The Old Country aus dem Hause Hangar 13 hat sich mit starken Charakteren, noch stärkerer Story und nicht minder hübscher Grafik die Zweitplatzierung gesichert.

Lesetipp: Mafia: The Old Country im Test ist wirklich keine Enttäuschung

Damit aber mit Neuzugängen in den deutschen PS5-Charts nicht genug: Denn während sich das Sportspiel NBA 2K26 auf die vierte Postion dribbelt, treffen aufmerksame Leser*innen von 4P bei Platz sechs auf eine dystopische Open-World-Innovation – genauer auf Hell is Us, also jener AA-Überraschung von Developer Rogue Factor (Mordheim: City of the Damned, Necromunda: Underhive Wars), die bei unserem Tester Jens zu einem seiner „persönlichen Highlights 2025“ avancierte.

Falls ihr euch schlaumachen wollt, wie sich Hell is Us diesen Ritterschlag trotz magerer Gegnervielfalt und steifer Präsentation sichern konnte, sei euch die Lektüre des sechsseitigen Tests ans Herz gelegt. Und wo wir bei Reviews sind: Wie sich Cronos: The New Dawn ungeachtet eines geradezu masochistischen Schwierigkeitsgrads behaupten konnte – und letztlich die PlayStation 5-Charts stürmen – erfahrt ihr ebenfalls im entsprechenden Testbericht.

Quellen: Instagram / GfK Entertainment, GfK Entertainment, Bazimag (über OpenCritic)