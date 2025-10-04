PlayStation 5: Neues Update ist da – darum dürft ihr euch nach dem Download sicherer fühlen

Um dafür zu sorgen, dass eure PlayStation 5 ordnungsgemäß läuft und ihr Spiele darauf vernünftig genießen könnt, müsst ihr die schneeweiße Konsole regelmäßig auf den neuesten Stand bringen.

Nun ist ein neues Update da, das die Seriennummer 25.06-12.02.00 trägt und ab sofort zum Download für euch bereit steht. Stellt also sicher, dass eure Internetverbindung stabil ist und zieht euch den frischen Patch, damit eure PlayStation 5 auch weiterhin schnurrt wie ein Kätzchen. Doch was steckt drin?

Diesbezüglich wollen wir euch natürlich nicht lange auf die Folter spinnen und der Inhalt von Update 25.06-12.02.00 für die PlayStation 5 lässt sich hervorragend in einem Satz zusammenfassen, so, wie es auch Sony getan hat auf der offiziellen Website getan hat. Dort heißt es nämlich: „Wir haben einige Sicherheitlücken der System-Software behoben“, und damit wäre auch schon alles zum Patch gesagt eigentlich.

In Zukunft könnt ihr euch beim Nutzen eurer Konsole also noch ein wenig sicherer fühlen, auch, wenn Sony nicht verrät, in welchen Bereichen man genau an den Stellschrauben gedreht hat und was das für euch bedeutet. Aber hey, besser als keine Transparenz. So müsst ihr euch nach dem Download wenigstens nicht wundern, ob möglicherweise ein völlig neues, alles verändernde Feature auf euch wartet.

Auf der verlinkten, offiziellen Website könnt ihr euch derweil anschauen, welche Änderungen die vergangenen Updates alle im Gepäck hatten – ein kleiner Ausflug in die Geschichte der PlayStation 5 gewissermaßen. Da der Release der Nachfolgekonsole wohl noch ein wenig auf sich warten lassen dürfte, kommen vermutlich noch einige Updates dazu. Ob die dann mehr beinhalten, bleibt abzuwarten, schließlich steckt Sonys Aushängeschild schon lange nicht mehr in den Kinderschuhen.

Während wir uns noch mit aktuellen Updates beschäftigen, werkelt man dort allerdings natürlich bereits an der nächsten Konsole. Wie es nach der PlayStation 5 weitergeht, ist inhaltlich natürlich noch unklar, abseits davon, dass das Gerät vermutlich eine 6 im Namen tragen wird. Jüngst hat aber zumindest ein Insider ein paar Gerüchte aus der Welt geschafft.

