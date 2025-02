PlayStation 5: Neues Update bringt euch mehr Details – ihr könnt es jetzt schon ausprobieren

Ein neues Jahr, ein neuer Monat, ein neues Firmware-Update für die PlayStation 5: Sony hat erste Einladungen zu einem Beta-Test der kommenden PS5-Version verschickt, welches verschiedene Verbesserungen für die Konsole umfasst.

Allerdings darf noch nicht jeder das neue Update ausprobieren: Vorerst sind nur wenige Spieler*innen zugelassen. Falls ihr jedoch jemanden kennt, der Zugang hat, kann dieser euch mit einem speziellen Code ebenfalls einladen. Ob sich das lohnt? Dafür werfen wir einen Blick auf die geplanten Änderungen.

Riesige Neuerungen, so geht es aus den Patch Notes im Forum resetera hervor, solltet ihr mit dem Update für die PS5 nicht erwarten. Stattdessen sind es vor allem kleinere Details und die üblichen Stabilitätsverbesserungen, die den den Februar-Patch ausmachen.

So seht ihr ab sofort wieder mehr Details auf den Aktivititätskarten, wobei Spoiler weiterhin ausgeblendet werden. Außerdem unterstützt die PS5 nun aktuelle Emojis, da endlich Unicode 16.0 an Bord ist. Ihr könnt demnach jetzt etwa eine Schaufel oder Harfe als Emoji an eure PS5-Mitspieler*innen schicken, wenn euch danach ist.

Zu guter Letzt gibt es eine Verbesserung bei den Einstellungen zur Kindersicherheit. Wenn ihr fortan die Stufe auf „Teenager oder älter“ einstellt, werden automatisch die Kommunikation und benutzergenerierte Inhalte auf „Einschränken“ gesetzt. Hattet ihr die Option schon zuvor aktiv, ändert sich für euch nichts.

Aktuell gibt es die neue Systemsoftware für die PS5 wie erwähnt nur als Beta-Version, die ihr nicht ohne explizite Einladung herunterladen könnt. Das bedeutet auch, dass sie noch nicht fertig ist und es unter Umständen zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Wer die Beta nutzt, wird entsprechend seitens Sony gewarnt.

Wann die finale Version erscheint, steht derzeit noch nicht fest. Vermutlich wird es aber angesichts der überschaubaren Änderungen wohl nicht allzu lange dauern. Welche Spiele euch demnächst auf der PS5 erwarten, verraten wir euch derweil in einem eigenen Artikel.

Quelle: resetera