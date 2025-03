PlayStation 5: Neues Update jetzt veröffentlicht – Das erwartet euch

Wenn ihr eine PlayStation 5 besitzt, dann wird diese beim nächsten Start ein neues Update durchführen. Insofern das nicht bereits passiert ist, versteht sich. Wirklich grundlegende Features der Software ändern sich danach nicht, so viel sei schon mal gesagt.

Trotzdem dürft ihr euch an ein paar Details erfreuen, an denen Sony geschraubt hat. Welche das sind und wie sie eure Bedienung der PS5 beeinflussen, verraten wir euch.

In einem Beitrag auf der offiziellen Webseite hat Sony die Inhalte des Version 25.02-11.00.00 vorgestellt. Ganz vorne weg findet die Anzeige von Aktivitäten Erwähnung. Diese sollen nun vollständig auf entsprechenden Karten angezeigt werden, was es vereinfacht, die zugehörigen Details aufzurufen. Potenzielle Spoiler, die enthalten sein könnten, werden weiterhin versteckt sein.

Nachrichten und sonstige Texte, die ihr über eure PlayStation 5 absetzt, dürft ihr ab sofort mit einer neuen Generation von Emojis bestücken. Die in der 16ten Fassung von Unicode enthaltenen Symbole sind nun Teil der Auswahl.

Besonders für Eltern gibt es im aktuellen Update neue Informationen, die zu beachten sind. Die Einschränkung für fortgeschrittene Teenager oder älter begrenzt ab sofort den Zugang zu von Nutzer*innen generierten Inhalten standardmäßig. Für zuvor eingestellte Blockaden gilt dies jedoch nicht.

Zu guter Letzt packt Sony noch Verbesserungen der Stabilität und Performance der System-Software, so wie der Benachrichtigungen und allgemeinen Usability mancher Anzeigen obendrauf. Sogar für die PS4 gibt es eine Auffrischung, die sich jedoch nur auf die ebenso für die nachfolgende Generation mitgelieferte Anpassung der Bildschirmanzeigen beschränkt.

Community eher unbeeindruckt

Auf Reddit versammeln sich Fans, die, wie so oft in so einem Fall, um ihren Unmut über alles, was Sony ihrer Meinung nach vernachlässigt, kundzutun. Gleichzeitig sind sie unterwältigt von der frischen Version und äußern Kommentare wie „Mehr Emoji-Support. Darauf habe ich gewartet. Nicht“. Es gefallen sogar an dem recht kleinen Paket an Überarbeitungen einige Punkte nicht. „Die Aktivitäten-Karten sind nutzlos. Niemand implementiert sie korrekt“, ärgert sich beispielsweise ein*e Nutzer*in.

Aber schieben wir die negativen Gefühle mal bei Seite und konzentrieren uns aufs Positive. Wusstet ihr zum Beispiel, dass ihr einen versteckten Modus der PS5 freischalten könnt, wenn ihr eine Taste länger drückt?

