PlayStation 5: Neues Update verspricht massive Verbesserungen – aber es gibt einen Haken

Besitzerinnen und Besitzer von Sonys Spielekonsolen haben Grund zur Freude: Nachdem die System-Updates der PlayStation 5 zuletzt selten wirklich großartige Neuerungen oder frische Features zu bieten hatten, kommt die nächste Version jetzt mit tatsächlich starken Verbesserungen um die Ecke.

Gleich zwei brandneue Funktionen versprechen, die Qualität der Konsole und der ihres Zubehörs noch einmal ordentlich aufzuwerten. Doch leider gibt es einen Haken, an dem das Update aktuell noch hängt, denn nicht jeder profitiert direkt von den Verbesserungen…

Wie Sony jüngst über eine offizielle Pressemeldung sowie den hauseigenen Blog bekannt gibt, darf sich die PlayStation 5 gleich über zwei spannende, frische Features mit dem kommenden Update freuen. Eben jenes darf schon ab dem 24. Juli in ausgewählten Ländern heruntergeladen werden und bringt Neuerungen sowohl für den DualSense-Controller der Konsole mit, ebenso wie für das System selbst.

So will es die Möglichkeit, DualSense und DualSense Edge Wireless-Controller gleichzeitig mit mehreren Geräten zu koppeln, bieten. Dank des Updates können Spielende künftig bis zu vier Geräte parallel regisitrieren und direkt über den Controller zwischen ihnen wechseln. So könnt ihr den DualSense Wireless beispielsweise für eure PS5 nutzen, um anschließend völlig nahtlos zu einem PC oder Mac zu wechseln, oder ihn mit einem Mobilgerät verbinden, um das Remote Play-Feature zu verwenden, wie es von offizieller Seite aus heißt.

Auch spannend: PlayStation 5: Komplett kostenlos – Für diese 4 Gratis-Downloads braucht ihr nicht einmal PS Plus

Darüber hinaus enthält das Update im Rahmen des Umweltplans Road to Zero im Einstellungsmenü den brandneuen Energiesparmodus für die PlayStation 5 bereit, der allerdings noch nicht direkt verfügbar sein soll, aber zu den Neuerungen der Aktualisierung zählt. Nach der offiziellen Einführung kann dieser optional von den Spielenden aktiviert werden, um die Leistung unterstützter PS5-Spiele zu reduzieren und dadurch den Stromverbrauch der Konsole zu senken. Weitere Informationen rund um den Power Save-Mode findet ihr ebenfalls im PlayStation Blog.

Der einzige Haken, den wir zu Beginn bereits durchscheinen lassen haben: Das PS5-Update steht vorerst nur eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Beta-Version der Systemsoftware zur Verfügung. Alle anderen müssen sich noch bis zur offiziellen Veröffentlichung gedulden, ehe auch sie in den Genuss der frischen und vielversprechenden Features kommen. Doch auch von der Spielefront gibt es spannende Neuigkeiten: Diese Woche warten ganze elf neue Spiele für die PlayStation 5 – mit großen Highlights am Donnerstag.

Quellen: Pressemitteilung, PlayStation Blog