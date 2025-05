PlayStation 5: Noch stärkere Leistung für das Pro-Modell – Das könnte eure Konsole bald bieten

Die PlayStation 5 Pro bringt im Gegensatz zum Standardmodell der Konsolenreihe einige Verbesserungen, wie erhöhten Speicherplatz und stärkere Rechenleistung, mit sich. Wer sich also besonders viel technische Power im Gebrauch wünscht, ist im Vergleich beider Ausführungen mit der Pro-Version besser beraten.

Dieses Argument könnte sich bald noch verstärken, wenn ein aktueller Leak tatsächlich auf Tatsachen beruht. Laut diesem soll eine für das Gerät exklusive Technologie, welche mit modernen Mitteln für optimale Auflösungen sorgt, mit einem Update auf die nächste Stufe gehoben werden.

PlayStation 5 Pro: Leaks zu Version von PSSR

Quelle des Leaks ist Content Creator Moore’s Law is Dead, der auf YouTube eine Aufzeichnung eines Livestreams geteilt hat, in dem er die ihm zugetragenen Informationen offenbart. Die laut ihm geplanten Änderungen betreffen Sonys eigene Upscaling-Methode, welche unter dem Namen PSSR (PlayStation Spectral Super Revolution) bekannt ist und der PlayStation 5 Pro vorbehalten ist.

Falls euch der Begriff Upscaling nichts sagen sollte: Im Groben steckt ein Feature dahinter, welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Auflösung von Spielen quasi nachträglich erhöht und auf Grundlage der vorgegebenen Bilder eigenständig Details ergänzt.

Hier das besprochene Video:

Mit PSSR können bereits starke Ergebnisse erzielt werden, welche signifikant zu den Vorteilen der Pro-Konsole beitragen. Eine nochmal verbesserte Version der Technologie, welche Moore’s Law is Dead der Einfachheit halber in seinem Beitrag als PSSR 2 bezeichnet, soll sogar noch schärfere Auflösungen zur Folge haben.

4K bei einer Bildwiederholrate von 120 FPS und sogar 8K mit 60 FPS sollen infolgedessen erreichbar sein. Zudem sei eine Unterstützung breiterer Darstellungen von 1080p oder 1440p mit 120 FPS angestrebt.

Knackige Bilder und stabile Framerates?

Darüber hinaus will man, wie Moore’s Law is Dead erklärt, an dem Umstand arbeiten, dass PSSR Probleme damit hat, Upscaling auf Auflösungen unter 864p anzuwenden. NVIDIAs DSSR kann beispielsweise bereits eingehende Bilder im 720p-Bereich auf 4K hochziehen. Gleichzeitig will Sony wohl nicht zu viel zusätzliche Rechenpower einbüßen und versucht deshalb eine „leichtgewichtige“ Lösung zu finden. Im Falle von aktuellem PSSR führt Moore’s Law is Dead seine Erfahrungen God of War Ragnarök als Beispiel dafür an, dass die Methode in ihren jetzigen Zustand Framerates negativ beeinflussen kann.

Ob die benannten Details, wie sie hier berichtet werden, wirklich stimmen, ist aufgrund des Charakters als Leak nicht sicher zu sagen. Was allerdings feststeht ist, dass PlayStations Mark Cerny bereits ein Update von PSSR für 2026 in Aussicht gestellt hat, es könnte sich also eventuell um Informationen zu eben dieser Softwareauffrischung handeln. Solltet ihr euch auf der Suche nach neuen Spielen für eure Konsole hierher verirrt haben, weisen wir euch gerne den Weg hinzu 13 neuen Releases für PlayStation 5 in dieser Woche.

