PlayStation 5: Nur noch für kurze Zeit – diese Spieleperle gibt es für gerade einmal 59 Cent

In der Regel kosten Spiele auf der PlayStation 5 einiges an Geld. Für AAA-Titel sind mittlerweile bis zu 70 oder gar 80 Euro üblich und selbst in Sales gehören zweistellige Euro-Beträge zur Norm. Aktuell bekommt ihr jedoch auf der PS5 einen Titel, der euch nicht einmal einen einzigen Euro kostet.

Genauer gesagt erhaltet ihr das Spiel für 59 Cent – und nein, es handelt sich nicht um billigen Schrott oder eine reine AI-Produktion. Klar, ein Blockbuster ist es auch nicht, aber insbesondere, wenn ihr die alten Zelda-Spiele auf dem NES beziehungsweise SNES mochtet, solltet ihr einen Blick auf dieses Angebot werfen.

PlayStation 5: Dieses Indie-Highlight kostet euch keine 60 Cent

Im Detail handelt es sich um das von Muzt Die Studios entwickelte und 2022 für die PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlichte Knightin’+. Normalerweise kostet euch das Spiel auf beiden Plattformen schlanke 5,99 Euro, aber dank eines saftigen Rabatts müsst ihr derzeit viel weniger Münzen auf die virtuelle Theke knallen. Noch bis zum 17. Juli zahlt ihr gerade einmal 59 Cent – viel günstiger geht es also fast schon gar nicht mehr.

Aber lohnt sich die Investition überhaupt? Nun, das liegt natürlich ganz bei euch, aber angesichts des Preises dürfte sich der Fehlschuss ohnehin in Grenzen halten. Zudem Knightin’+ keinesfalls ein schlechtes Spiel ist – viel mehr ist es ein kleiner Rohdiamant für eure PlayStation 5 oder der Vorgängerkonsole. Zumindest wenn den Bewertungen auf Steam, wo es den Titel sogar schon seit 2019 gibt, zu trauen ist.

Der Dungeon Crawler, der mit seiner pixeligen 2D-Optik und bunten Farben sehr an die ersten The Legend of Zelda-Ausflüge erinnert, kommt bei der Valve-Plattform auf 84 Prozent positive Rezensionen. Gelobt wird das Dungeondesign, die Retro-Optik und die ironisch erzählte Geschichte, in der wir als Spieler*in in die Rolle von Sir Lootalot schlüpfen. Mit einer Spielzeit von zwei bis drei Stunden fällt der Ausflug außerdem recht knackig aus.

Entwickelt von einer Person

Was Knightin’+ darüber hinaus auszeichnet? Es ist das Projekt eines einzelnen ukrainischen Entwicklers, welcher sich von verschiedenen Meisterwerken der 90er-Jahre hat inspirieren lassen. Das ist dem Titel deutlich anzumerken, tut dem Spielspaß aber offensichtlich keinen Abbruch.

Falls es euch jetzt im Controllerfinger juckt, bekommt ihr das Spiel noch ein paar Tage lang für 59 Cent auf der PlayStation 5 und PlayStation 4. Alternativ könnt ihr euch auch auf die neuen Gratis-Spiele von PlayStation Plus werfen, wo unter anderem Cyberpunk 2077 auf euch wartet.

Quelle: PSN, Steam