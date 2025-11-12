PlayStation 5: Großes Open World-Rollenspiel erscheint übermorgen – und das komplett kostenlos

„So, jetzt habe ich Asssassin’s Creed Shadows und Ghost of Yōtei durchgespielt – das war’s mit Action-lastigen Open World-Rollenspielen im asiatischen Setting für 2025″, sagt ihr euch vielleicht gerade, nehmt selbstvergessen die Hände vom Controller – um direkt wieder danach zu greifen. Wieso? Weil bereits das nächste große Action-RPG mit umfangreicher Spielwelt angesiedelt in Fernost auf euch zurollt – und zwar in Form von Where Winds Meet.

Wer nicht auf dem neuesten Stand ist: Es handelt sich um einen Free-to-play-Titel von Everstone Studio, der hierzulande am 14. November erscheint – genauer auf PlayStation 5 und für PC-Spieler*innen auf Steam. Dabei solltet ihr euch von den 17,99 Euro, die im PlayStation Store veranschlagt werden, nicht ins redensartliche Bockshorn jagen lassen: Für diesen RPG-Release müsst ihr keine müde Mark aus dem Portemonnaie kramen, wenn ihr nicht wollt.

Where Winds Meet: Die Gratis-Alternative zu Assassin’s Creed: Shadows?

Wer sich derzeitig im PS Store nach Where Winds Meet umschaut, findet eine rot grundierten Vorbestellen-Button – beziehungsweise darüber: ein 17,99 Euro-Preisschild. Dahinter verbergen sich aber lediglich eine Handvoll Boni für Vorbesteller*innen, wie zum Beispiel eines von drei In-Game-Ausrüstungssets, ein spezieller Spiel-Gegenstand oder 10.000 Münzen Spielwährung. Das Ganze ist optional, denn – wie in der Spielbeschreibung nachzulesen steht –, wird Where Winds Meet „kostenlos spielbar sein„.

Gameplay-Clip zur PS5-Version:

Bleibt die Frage danach zu beantworten, worauf ihr euch genau bei Where Winds Meet einlasst. Die Antwort darauf in dürren Worten: Dieses Rollenspiel der in China heimischen Everstone Studios versetzt euch in die Rolle eines jungen Schwertkämpfers inmitten des 10. Jahrhunderts. Spielerisch steht ein fernöstliches Kampfsystem im Fokus – aber das soll noch nicht alles gewesen sein: Erkunden werdet ihr über 20 Regionen, die von Städten, bis hin zu Wäldern, und auch Tempelanlagen reichen. Doch wie viele Stunden Spielzeit steckt in dem Ganzen konkret?

Insgesamt werden euch über 150 Stunden Solo-Gameplay versprochen, alternativ könnt ihr mit „bis zu vier Freunden in nahtlosem Koop“ loslegen, wie es heißt. Wie vorerwähnt, wird Where Winds Meet ebenfalls am 14. November auf Valves Videospielplattform Steam einschlagen, möchte euch demnach ebenso auf dem PC als „ein episches Open-World-Action-Adventure-RPG“ erreichen. Wer sich vollumfänglich zu dem Free2Play-Spiel informieren möchte, ist beim offiziellen Webauftritt gut aufgehoben.

Dass Where Winds Meet die spielerischen Qualitäten von Assassin’s Creed Shadows oder Ghost of Yōtei erreicht, darf mit nicht ganz unberechtigter Skepsis infrage gestellt werden – muss das Rollenspiel aber vielleicht auch gar nicht, um seine Spieler*innen zu finden. Apropos Fernöstliches von Ubisoft respektive Sucker Punch Productions: Ob sowohl Ghost of Yōtei als auch Assassin’s Creed Shadows nach eurem Gaming-Geschmack sind, erfahrt ihr in unseren jeweiligen Tests hier auf 4P.de.

