PlayStation 5: Open-World-Spiel überrascht Fans mit Gratis-Download – nur für kurze Zeit

Eine Gratis-Aktion alleine, um die Community auf PlayStation 5 & Co. gnädig zu stimmen, macht noch kein gelungenes Spiel – und dennoch: Wer dieser Tage Tony Hawk-mäßig durch die offene Spielwelt von Skate (stilisierte Schreibweise: skate.) aus dem Hause Electronic Arts brettert, freut sich über ein nicht zu unterschätzendes Entgegenkommen.

Mit der Aktion möchte EAs verantwortliches Entwicklungsstudio Full Circle ein riesengroßes „Dankeschön!“ aussprechen – schließlich lief im Rahmen des Early Access zum Skateboarding-Spiel nicht alles so rund, wie sich das Entwickler*innen und Spieler*innen gleichermaßen gewünscht hätten. Technische Probleme oder eine leblos wirkende Spielewelt schmälerten den Spielspaß bisher. Zudem, die Cartoon-artige Optik sagt nicht jedermann zu. Also, alles vergeben und vergessen, dank des jüngst veröffentlichten Dev Updates?

Auf PlayStation 5 & Co: Sportspiel Skate mit wertschätzender Gratis-Aktion

„Seit dem Start des Early Access ist die Zeit wie im Fluge vergangen“, so beginnt das am 10. November veröffentlichte Dev Update 2025 zum Sportspiel Skate. Dieselbe Bekanntmachung betont all jene Bugs, Glitches, Probleme bei der Performance, oder unfreiwillige Hindernisse mit der Progression, unter welchen den Vorabzugang von Skate etwa auf der PlayStation 5 gelitten hat. Oder etwa auch bei PC-Spieler*innen auf Steam für geschmälerte Begeisterung sorgte. Als anerkennend gemeinte Geste für geduldigen Spieler*innen, präsentiert das Studio jetzt „ein Geschenk für euch (ja, für euch alle)“, wie es augenzwinkernd heißt.

Trailer zur ersten Season des Early Access:

Kurzum: Seit dem 10. November und bis spätestens zum 2. Dezember – also jenem Tag, an dem die Season zwei des Early Access von Skate wie im Trailer oben beworben startet –, bekommt ihr gleich zweierlei: einmal 2.000 Tix und dann 500 SVBs. Wer sich jetzt grübelnd übers Kinn fährt, dem sei gesagt, dass hinter der stilisierten Schreibweise Tix schlicht Tickets stecken, eine saisonale Spielwährung aus Skate. Hingegen das Kürzel SVB steht für San Van Bucks, eine Premiumwährung. Einfach gesagt: Ihr bekommt fürs Skateboarding-Spiel einfach so Ingame-Währung zugeschustert – sofern ihr eine Sache macht.

Alles, was ihr während des veranschlagten Zeitraums tun müsst, um den Batzen Ingame-Währung für Skate abzustauben, ist, euch ins Spiel hineinzubegeben – und schon werden Tix als auch SVBs in euer virtuelles Portemonnaie gespült. Genauer gesagt, solltet ihr das allerspätestens bis zum 2. Dezember, um 18 Uhr deutscher Zeit tun – auf der PlayStation 5, oder einer anderen Plattform eurer Wahl.

Denn den Schlusspunkt für die Gratis-Aktion markiert, wie oben erwähnt, der Start der zweiten Season von Skate. Wer jetzt in die offene Spielwiese des fiktionalen San Vansterdam aufbrechen möchte, sollte sich nicht von nervigen Bugs aufhalten lassen, um ein paar Ollies, Kickflips oder Shove-its zu rocken. Denn ihr flitzt ja kostenfrei durch diese Vorabversion für Half-pipe-Junkies auf PlayStation 5, Xbox Series, auf Steam oder im Epic Games Store – auf Letzterem schnappt ihr euch aktuell übrigens Inhalte im Wert von über 100 Euro.

