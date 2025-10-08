PlayStation 5: Preisgekrönter Shooter-Geheimtipp überrascht mit Preissturz – nur noch wenige Stunden

Wer muss jetzt schnell, schneller, am allerschnellsten sein, wenn ein absolutes, mit dem Golden Joystick Award 2013 in der Kategorie Bestes Multiplayerspiel prämiertes Game nicht durch die Lappen gehen soll? Ihr natürlich – sofern eine PlayStation 5 oder 4 in eurem Wohnzimmerschrank steht. Denn das Action-Highlight Payday 2: Crimewave ist – haben wir erwähnt, dass ihr euch sputen müsst? – noch wenige Stunden preisgünstig abzustauben.

Genauer hat das aktuelle Sonderangebot im PlayStation Store noch bis zum 9. Oktober um 00:59 Uhr zu nachtschlafender Zeit seine Gültigkeit. Danach wird wieder der sonst übliche Verkaufspreis von 19,99 Euro fällig. Also: Wer gerade schlappe 3,99 Euro übrig hat, zudem actiongeladene Koop-Shooter feiert, sollte jetzt noch ziemlich zügig zuschlagen.

Shooter-Juwel Payday 2: Wird die längste Zeit preisgünstig gewesen sein

Und nochmal: Wer sich selbst oder seine Action-verwöhnten Liebsten mit einer Ego-Shooter-Perle zum Angebotspreis beschenken möchte, nimmt noch schnell die Preisersparnis von satten 80 Prozent mit – und bekommt fürs Geld ein Payday 2 in der Crimewave Edition. Anders gesagt: Wer am eigenen Controller erfahren möchte, womit das zweite Payday zum Veröffentlichungszeitpunkt gleich mehrfach Branchenpreise von Game Informer, IGN, Polygon und anderen internationalen Fachmedien eingetütet hat, muss dafür aktuell einen geradezu lachhaften Kleinstbetrag aufwenden.

Kriminell guter Trailer zu Payday 2:

Wer sich nicht vom winzig-kleinen Preisschild ins sprichwörtliche Bockshorn jagen lassen möchte, muss das auch nicht – sondern lässt die Blicke lieber hinüberwandern zur Sternebewertung im PlayStation Store. Immerhin sind durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen, vergeben von über 38.000 Spielenden, keine Kleinigkeit – viel mehr Beleg dafür, wie sehr Action-Freund*innen den Vierer-Gruppen-Koop-Shooter feiern. Ähnlich wohlwollend sieht das Echo der Spieler*innen übrigens auf Steam aus, was die unterm Strich sehr positive Bewertung, vergeben von fast einer halben Million Personen, zeigt. Nicht ganz so euphorisch fiel seinerzeit unser Test aus …

Lesetipp: Review zu Payday 2 – Endlich Zahltag auf den neuen Konsolen?

Klar, die 7.0-Bewertung, die ein Payday 2 auf den damals aktuellen Spielkonsolen PlayStation 4 und Xbox One erringen konnte, ist beiweiten nicht grottig – Luft nach oben gab’s dennoch. Nichtsdestotrotz: Eine saubere Technik, die umfangreichen Maps oder die individuell anpassbaren Masken konnten uns überzeugen. Auch, wenn detailarme Kulissen, verbesserungswürdige KI oder eher mittelprächtige Shooter-Mechaniken den grundlegend positiven Gesamteindruck geschmälert haben.

Sei es drum: Die Crimewave Edition zu Payday 2 beliefert euch sozusagen mit dem Rundum-sorglos-Paket zum heißen Mehrspieler-Shooter rund um Cyberkriminalität, Raubüberfälle und natürlich ballistisch wertvolles Gameplay. Denn diese Edition vereint in sich nicht nur das Basisspiel, sondern auch jedwede DLCs, bietet verbesserte Grafik, und, und … und übrigens: wer eine PlayStation 5 hat, braucht für diese 4 Gratis-Downloads jetzt nicht mal PS Plus.

