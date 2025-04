PlayStation 5: Preisschock bei Sony – So teuer ist die Konsole plötzlich

Wie Sony angekündigt hat, wird es ab sofort eine Preiserhöhung für die PlayStation 5 geben – und die fällt vergleichsweise saftig aus für eine rund fünf Jahre alte Konsole. Darüber hinaus wird es die zweite Preiserhöhung für die aktuelle Konsole von Sony sein. Immerhin betrifft dies nur eine Konsolenversion, während für andere Hardware die Preise sogar fallen.

Nach den Diskussionen um die Preispolitik von Nintendo rund um die Switch 2-Präsentation schlägt also auch Sony wieder einmal ordentlich etwas drauf. Dabei könnten Spieler*innen der PlayStation künftig noch mehr Preiserhöhungen ins Haus stehen.

PlayStation 5: Zweiter Preisanstieg in drei Jahren

Laut eigener Aussage habe sich Sony die Entscheidung nicht leicht gemacht. „Angesichts des komplizierten wirtschaftlichen Klimas mit hoher Inflation und schwankenden Wechselkursen hat Sony die schwierige Wahl getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für die PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Neuseeland anzuheben“, heißt es im PlayStation-Blog.

So werde die Digital Edition PlayStation 5 ab heute 499,99 Euro kosten, also 50 Euro mehr als bisher. Es ist die zweite Preiserhöhung seit 2022, als die Konsolen der aktuellen Generation ebenfalls einen Preisanstieg um 50 Euro zu verzeichnen hatten. Immerhin: Die Edition mit Laufwerk bleibt im Preis stabil und kostet weiterhin 549,99 Euro; auch die PlayStation Pro behält ihren stolzen Preis von 799,99 Euro.

Erst kürzlich hatte Sony angekündigt, in einigen Ländern – vor allem in Lateinamerika – die Preise für die PS Plus-Abonnements um ein bis zwei US-Dollar (je nach Abomodell) anzuheben. Deutschland ist davon zwar nicht betroffen; die Möglichkeit, dass eine solche Preiserhöhung in den nächsten Monaten auch bei uns ankommt, scheint jedoch nicht unwahrscheinlich.

Im gleichen Zuge gab es allerdings auch erfreuliche Nachrichten: Das externe Laufwerk für die PlayStation 5 bekommt eine permanente Preisreduzierung und kostet künftig 79,99 Euro. Die Preisänderungen sollen ab heute, 14. April, bestand haben. Stand jetzt (11:40 Uhr) findet ihr aber auf der Homepage beispielweise noch die PlayStation 5 Digital Edition inklusive Astro Bot im Angebot für 399,99 Euro.

Quelle: PlayStation.Blog, direct.playstation.com